Klima-Serie: Was bringt der Radentscheid im Landkreis Dillingen für den Klimaschutz?

Sicherere Wege und mehr Radverkehr soll der Radentscheid in Bayern ermöglichen. Oft gibt es Hindernisse. Eine Tour durch Dillingen zeigt die Schwierigkeiten.

Ob durch die Donautäler, entlang der Brenz oder quer durchs Zusamtal – wer mit dem Fahrrad im Landkreis Dillingen unterwegs ist, kann aus wunderschönen Strecken auswählen. Doch im Alltag ist es nicht immer leicht, das Rad zu nutzen. Ist es doch bequemer, schnell im Pkw zum Einkaufen zu fahren. Das Auto prägt auch hier noch das Stadtbild. Dazu kommt, dass Radlerinnen und Radler an manchen Stellen vor einem regelrechten Wirrwarr an Fahrradwegen und Verkehrsführungen stehen. Transporter parken auf dem gestrichelten Radstreifen, woanders fehlt dieser komplett, und an einer anderen Stelle donnert der Verkehr an den Radfahrenden nah vorbei. Doch Lars Lenz aus Lauingen und Roswitha Stöpfel aus Gundelfingen wollen das ändern.

Bisher 800 Unterschriften im Landkreis Dillingen für "Radentscheid Bayern"

Zusammen koordinieren sie im Landkreis Dillingen das Volksbegehren "Radentscheid Bayern" und sammeln Unterschriften – auch für den Klimaschutz. Lenz sagt: "Im Sektor Verkehr wird wenig getan. Die Treibhausgase müssen massiv gesenkt werden." Ob zu Fuß, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad. Das Volksbegehren fordert von der Staatsregierung, dass wie 2017 versprochen der bayernweite Radverkehrsanteil bis 2025 von 10 auf 20 Prozent verdoppelt wird. Bisher sei dieser nur etwa um ein Prozent gestiegen. Die Kritik: Fahrradstreifen, Abstellanlagen und Möglichkeiten zur Radmitnahme fehlten oder seien dürftig. Aktuell wird der Zulassungsantrag zum Volksbegehren unterschrieben, für den man in Bayern 25.000 Unterschriften braucht. Beim Volksbegehren selbst müssen innerhalb von 14 Tagen eine Million Personen unterschreiben, damit ein Volksentscheid möglich ist.

Im Landkreis sammeln Stöpfel und Lenz mit ihren Unterstützerinnen und Unterstützern aktuell Unterschriften. Bisher sind etwa 800 zusammengekommen. Doch an Infoständen hörten sie auch immer wieder, dass es doch gute Radwege gebe. Stöpfel, Grünen-Stadträtin aus Gundelfingen und Lenz sehen die Situation im Landkreis differenziert. "Es gibt auf dem Land zwar tolle Fahrradwege von Wertingen bis in das Bachtal. Aber in Städten ist das anders", kritisiert er. In Gundelfingen hat Stöpfel mit den Grünen eine Bestandsanalyse erstellt, die Stadt lässt ein Radkonzept erarbeiten. Dort gibt es Nachholbedarf, wie auch an anderen Stellen im Landkreis. Auf einer kleinen Radtour durch Dillingen haben die beiden zusammen mit dem Grünen-Kreisvorsitzenden Niklas Zöschinger und den neu gewählten Landtagskandidaten Constantin Jahn gezeigt, wo es mit dem Rad schwer wird.

Roswitha Stöpfel und Lars Lenz wollen mehr und sichere Radwege im Landkreis Dillingen. Foto: Susanne Klöpfer

Eine Radtour durch Dillingen zeigt die Gefahrenstellen mit dem Fahrrad

Los geht es an der Redaktion der Donau-Zeitung in Richtung Taxispark. Auf dem Radstreifen mit gestrichelter Linie geht es Richtung Kreuzung. Nachdem die Ampel überquert ist, stellt sich die erste Frage: wohin denn jetzt? Ein blaues Verkehrsschild weist auf einen geteilten Rad- und Fußweg hin. Lenz erklärt: "Viele wissen nicht, dass der breite linke Teil eigentlich für Radler ist und der schmalere Weg an der Straße für Fußgänger." Das könne man durch einen roten Fahrradstreifen klarer kennzeichnen. Weiter geht es in Richtung Eichwaldbad. Dort gibt es gar keinen Fahrradweg.

Lenz erklärt, dass es auf einigen Straßen in den Innenstädten zwar Radfahrstreifen gebe, diese aber aufgrund der Gestaltung und der hohen Zahl von Autos und Lastwagen unsicher seien. So seien die roten Wege mit durchgezogenen Linien und einer gewissen Mindestbreite, deutlich besser als Fahrradstreifen mit einer gestrichelten Linie als Abgrenzung. Vom Taxispark aus fängt erst einige Hundert Meter weiter ein gestrichelter Radweg auf Höhe der Kneipe Chili an. Autos düsen immer wieder am gestrichelten Radweg vorbei, an der Verkehrsinsel wird es auch mal mit einem Transporter eng.

Radwege mit durchgezogenen Linien und einer gewissen Mindestbreite seien Radentscheid-Unterstützer Lars Lenz zufolge besser als Fahrradstreifen mit einer gestrichelten Linie als Abgrenzung, die manchmal schmal und kaum noch sichtbar seien. Foto: Susanne Klöpfer

Es braucht nicht überall einen Fahrradweg, aber Alternativen für Radler

Am Eichwaldbad angekommen, endet der gestrichelte Radweg. Wie man weiterkommt, ist nicht klar ausgeschildert. Weiter geht die Radtour geradeaus auf dem Georg-Schmid-Ring bis zur Kreuzung mit der Donaustraße. Um links wieder in Richtung Innenstadt abzubiegen, gibt es auch keinen Radweg. Von rechts und links kommen Autos, biegen ab. Es ist unübersichtlich auf dem Fahrrad. Zurück bis in die Innenstadt gibt es keinen offiziellen Weg. Autos müssen einen Bogen um die Radler fahren. Beim letzten Halt an den Bushaltestellen vor der Grundschule kritisiert Lenz die unübersichtliche Verkehrsführung. Busverkehr, Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zum Unterricht fahren, dazu die Schulkinder selbst auf dem Rad oder zu Fuß. Ihn wundert, dass dort nicht öfter etwas passiert. Ähnliche Beispiele gibt es nicht nur in den Innenstädten. Stöpfel stellt klar: "Wir brauchen nicht an jeder Landstraße einen Fahrradstreifen. Aber eine Ausschilderung, welche Alternativen man nutzen kann."

"Es gibt einen Unterschied zwischen Rad-Tourismus und täglichem Radfahren."

Niklas Zöschinger, der Fridays for Future in den Landkreis Dillingen gebracht hat, sagt: "Es gibt einen Unterschied zwischen Rad-Tourismus und täglichem Radfahren." Durch Steinheim fahren viele Lastwagen, oft auch wenige Zentimeter an einem Radfahrenden vorbei. Das sei vielen vielleicht zu unsicher. Manchmal sei vor Ort aber auch keine andere Lösung möglich. Als weiteres Argument für den Radentscheid sieht Lenz die Zahl der Verkehrsunfälle im Radverkehr. So gab es im Jahr 2020 in Deutschland über 90.000 Fahrradunfälle mit Personenschaden und über 400 Tote.

Aber was bringt das Radeln für den Klimaschutz? Lenz stellt klar: "Wir können dem Klimawandel so entgegenwirken." Im Verkehrssektor seien die Emissionen bisher kaum gesunken. Helfen kann der Umstieg auf das Rad. Stöpfel fordert: "Wir möchten erreichen, dass viel mehr Menschen im Landkreis Dillingen viel öfter mit dem Fahrrad fahren und dass nicht durch Zwang, sondern durch mehr und bessere Radwege."