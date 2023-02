Klimakrise: Verschwindet der Nebel aus dem Kreis Dillingen?

Oft steht der Nebel tagelang im Landkreis Dillingen – doch es gibt trübe Aussichten für die „dicke Suppe“. Welche Rolle dabei der Klimawandel spielt.

Ausgerechnet die meist liebliche Landschaft zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen galt einmal als „berüchtigte Nebelgegend“ – bei Autofahrern wie auch seinerzeit jungen Studierenden. Letztere sollen gern den lateinischen Spruch „Nix, nox, nebulae“ gepflegt haben, kurz: nichts los hier außer Schnee, Nacht und Nebel. Die über viele Tage hartnäckige Trübung der Luft im Dillinger Land ging manchem auf die Nerven. Und hielt sogar in die zahlreichen Gedichte des langjährigen Kreisheimatpflegers und Schriftstellers Alois Sailer Einzug. Obwohl er eher ein Fan dieser Wettererscheinung war, beklagte er: „Der Nebel macht scho manchmal schwermütig.“ Bei Durchreisenden entstand das Bild vom Nebel, der in der Donaugegend so etwas wie sein Zuhause habe und als eine Art fünfte Jahreszeit einzustufen sei.

Nebel-Region Kreis Dillingen: Die Klimakrise sorgt für weniger Nebel

Ist das mittlerweile Schnee von gestern? Bayernweit und auch in der „ergrauten“ Gegend von Donau und Zusam scheinen sich die dicken, lang anhaltenden Schwaden rar zu machen. Zählte der Deutsche Wetterdienst (DWD) früher für die Donauniederung zwischen Neu-Ulm und Donauwörth regelmäßig bis zu 100 Nebeltage pro Jahr, sprechen seine Mitarbeitende heute von einem drastischen Rückgang.

Dass sich hier zwischen den Ausläufern der Schwäbischen Alb und den sanften Hügeln des Alpenvorlandes im Süden immer wieder solche tiefen Wolken halten, hat mehrere Gründe. Zum einen sind es die Hunderte von Baggerseen und die breite Donau, die die Feuchtigkeit in der Gegend halten. Zudem verhindert die Lage am Fuße der Alb, dass sie sich wie anderswo im Laufe des Tages schnell wieder verziehen. Die Folge: besonders hartnäckige Nebel, in denen Orte oft wochenlang im grauen Dunst versinken und die Sonne es einfach nicht schafft, sich durchzukämpfen.

Zieht sich der Nebel aus dem Landkreis Dillingen zurück?

Ein Fall für die Wetter-Geschichtsbücher? Wetterbeobachter Benjamin Grimm, gebürtiger Bachhagler mit Wohnsitz in Lauingen, setzt sich seit Jahren mit dem Wetter im Landkreis auseinander. Der 36-Jährige sagt: „Bei uns im Landkreis habe ich jetzt keine genaue Zahl an Nebeltagen beziehungsweise wie viel es weniger sind. Aber am Bodensee wurde es vor Kurzem durch den Deutschen Wetterdienst bestätigt, dass die Nebeltage oder -stunden deutlich abgenommen haben. Ein Trend in dieser Richtung sollte sich auch in unserer Region bemerkbar machen.“

Die Ursache für weniger Nebeltage sieht der DWD in der Klimakrise. Man erreiche immer höhere Durchschnittstemperaturen und wärmere Luft nehme bekanntlich mehr Feuchtigkeit auf, ohne dass sie kondensiert, also Tröpfchen sichtbar werden. Deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit der Nebelphysik beschäftigen, haben nun nachgewiesen: Eine Temperaturerhöhung um 0,1 Grad Celsius kann die Sichtweite genauso gut verbessern wie eine Reduktion der Luftschadstoff-Konzentrationen um zehn Prozent.

Damit Nebel entsteht, braucht es auch sogenannte Kondensationskerne – also Partikel in der Luft. Grimm erklärt: „Es schweben weniger Schmutzpartikel herum, an denen sich Feuchtigkeit anheften und Nebel bilden kann.“ Weil durch Umweltmaßnahmen der vergangenen Jahre weniger Fein – und Grobstaub in der Atmosphäre vorkomme, kämen die mikroskopisch kleinen Wassertröpfchen weniger zum Zuge. Nebel wird also weniger, weil es wärmer wird und die Luft sauberer ist.

Gute Nebelscheinwerfer sind im Landkreis dennoch ratsam

Diese bekommt Thomas Egelhofer schon seit drei Jahrzehnten zu spüren. Denn so lange schon begleitet der Fahrlehrer seine Fahrschülerinnen und Fahrschüler bei ihren Touren durch die Region. „Die Nebeltage fallen nicht mehr so häufig und stark wie früher an.“ Wo es bei den Ausfahrten meist brenzlig würde, seien die Schwerpunkte mit hoher Weiherzahl bei Binswangen, Eppisburg und Holzheim oder Richtung Lauingen. „Dann sage ich, runter mit der Geschwindigkeit.“ Egelhofer will auch trotz aufklarender Verhältnisse in der nordschwäbischen Luft auf Nummer sicher am Boden gehen. „In unserer Region empfehle ich beim Autokauf die Ausstattung mit Nebelscheinwerfern“, rät der erfahrene Ausbilder. In Kombination mit Stand- und Abblendlicht fördern diese Lichtsysteme eine gute Ausleuchtung der Fahrbahn.

Ist weniger Nebel auch gleich weniger Verkehrsunfälle? Die Sprecherin der Polizeiinspektion Dillingen, Katharina von Rönn, berichtet von insgesamt knapp zwei Dutzend Unglücken mit der „Unfallursache Nebel“ zwischen den Jahren 2018 bis 2022. Doch sie rät von voreiligen Schlüssen ab. „Die verbesserte Fahrzeugtechnik mit Fahrassistenten und Sensoren hat einiges verändert, aber nicht die Notwendigkeit, bei geringer Sicht die Fahrgeschwindigkeit anzupassen“, unterstreicht die Polizeioberkommissarin. Und erinnert als Norddeutsche an die hinter Bremen liegende Naturlandschaft Teufelsmoor mit dem – nicht lateinischen – Spruch: „Wo Wasser ist, ist auch Nebel.“