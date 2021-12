Landkreis Dillingen

vor 36 Min.

Weniger Straßenlampen, weniger Insektensterben? Der Kreis Dillingen ist nachts zu hell

Plus Weil nachtaktive Insekten etwa an Straßenlampen sterben, heißt es auch im Landkreis Dillingen verstärkt: Licht aus. Doch so manche Kommune kommt da in eine Zwickmühle.

Von Günter Stauch

Wenn Zöschingens Bürgermeister Tobias Steinwinter nachts an den Himmel blickt, dann kommt Freude auf. Oben am dunklen Firmament rotiert der Große Wagen um den Polarstern und daneben breitet sich das funkelnde Band der Milchstraße aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen