Landkreis Dillingen

vor 18 Min.

Kliniken in Dillingen und Wertingen belasten die Landkreis-Finanzen stark

Plus Um die Kliniken am Laufen zu halten, muss der Kreis Dillingen viel Geld ausgeben. Das hat auch Folgen für die Investitionen in den kommenden Jahren.

Von Christina Brummer

Ein hohes Defizit bei den Krankenhäusern, Inflation und damit steigende Personalkosten sowie höhere Ausgaben für Energie. Zehn Millionen Euro fehlten Anfang Januar laut Berechnungen von Kreiskämmerer Sebastian Bundschuh im Haushaltsplan für das laufende Jahr. Der Landkreis musste zusehen, wie er dieses Leck abdichten kann. Nicht an jeder Stelle ist das jedoch so einfach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen