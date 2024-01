Kolpingwerk setzt auf Teamgeist und junge Mitglieder

Der demografische Wandel setzt den Kolpingsfamilien zu. Ein neuer Ansatz ist gefordert, um die Zukunft zu sichern. Eugen Schirm wird bald als Bezirkspräses eingeführt.

Neue Wege müssen eingeschlagen werden, wenn zahlreiche Kolpingsfamilien am Leben erhalten werden sollen. Das ist die einhellige Auffassung der Vorstände im Bezirk Mitteldonau und dem Diözesanverband Augsburg. Im Raum steht die Frage, wie angesichts des teils hohen Altersdurchschnitts in den Kolpingsfamilien Menschen zu motivieren sind, Verantwortung zu übernehmen. In den vergangenen Jahren konnten sich bundesweit viele Kolpingsfamilien nicht wieder aktivieren. Doch es zeichnet sich seit Beginn dieses Jahres ein positiver Trend ab. Neue Mitglieder konnten wieder aufgenommen werden - und ein hoher Anteil der Neumitglieder ist jung. Damit wurde die Zahl der Austritte im gleichen Zeitraum kompensiert, teilt das Kolpingwerk Bezirk Mitteldonau in einer Pressemitteilung mit. Nimmt man jedoch die Todesfälle hinzu, weist der Trend auch in den kommenden Jahren nach unten.

Aus diesem Grund gibt es beim Bundesekretariat und im Diözesanverband Augsburg ein neues Referat für Mitgliedergewinnung, Beraten und Begleitung mit dem Ziel, zeitgemäße Ideen zu entwickeln, wie insbesondere junge Menschen für das Kolpingwerk anzusprechen sind. Das Kolpingwerk mit seinen Einrichtungen und Unternehmen bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte, etwa im Bereich Hochschule und Jugendwohnen sowie in der Familienarbeit, Kinder und Jugendgruppen.

Neben der Gewinnung neuer Mitglieder gilt es aber auch, Probleme der Kolpingsfamilien vor Ort zu beheben und die Attraktivität der Verbandsarbeit zu steigern. Denn es gibt viele motivierte Leute in den Pfarrgemeinden und in den Kolpingsfamilien, die teils seit Jahrzehnten engagiert sind und das Verbandsleben prägen. Diese Mitglieder sollen motiviert werden, dem Verband weiterhin treu und aktiv zu bleiben. Dazu ist es wichtig, die Kolpingsfamilien handlungsfähig zu erhalten. Erfahrungswerte zeigen aber, dass bei vielen Menschen die Bereitschaft geringer wird, dauerhafte Verpflichtungen zu übernehmen. Dagegen lassen sie sich viel leichter für ein zeitlich begrenztes Projekt begeistern. Außerdem sollte die Arbeit den Neigungen und den Qualifikationen entsprechen, Spaß machen und Anerkennung einbringen. Deshalb kann ein Lösungsansatz sein, die Verantwortung auf ein oder mehrere Teams zu delegieren und so auf viele Schultern zu verteilen.

Kolping will diese Chancen nutzen. Bei der Unterschiedlichkeit der Kolpingsfamilien, ihren geografischen Gegebenheiten und sozialen Umfeldern ist es naheliegend, dass es für die zu leistende Arbeit keine Lösungen von der Stange gibt. So zeigen Erfahrungen aus einigen Kolpingsfamilien mit starkem Zulauf, dass es dort gelingt, Kolping mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, die nicht unmittelbar mit dem kirchlichen Leben zu tun haben, eine Alleinstellung zu schaffen.

Am Freitag, 2. Februar, wird der neue Bezirkspräses Diakon i.R. Eugen Schirm um 19 Uhr in Andreaskirche in Lauingen feierlich in sein Amt eingeführt. Danach gibt es ein Treffen im Kolpinghaus in Lauingen. (AZ)