Konjunkturstimmung der Unternehmen im Kreis Dillingen hebt sich etwas

Dennoch bewerten viele die Geschäftslage in Nordschwaben als schwierig. Die IHK hat klare Forderungen an die Politik.

In Nordschwaben hellt sich die Stimmung zum Jahresbeginn 2023 auf. Die IHK ermittelt regelmäßig einen sogenannten Konjunkturklimaindex. Dafür werden Unternehmen in der Region befragt, wie sie die aktuelle und die künftige wirtschaftliche Lage einschätzen. Laut Pressemitteilung stieg der Konjunkturklimaindex im Vergleich zur Vorumfrage aus dem Herbst 2022 um 19 Punkte auf einen Wert von 98. Damit liegt er zwar deutlich unter dem langjährigen regionalen Mittel von 116 und auch knapp unter der sogenannten „Wachstumsschwelle“ von 100 Punkten.

Geschäftslage wird schlechter bewertet als 2022

Eine negative Entwicklung hat seit Herbst die Bewertung der aktuellen Geschäftslage genommen. 31 Prozent der Unternehmen aus Nordschwaben bewerten diese als gut. Das ist ein Rückgang um neun Prozentpunkte. Der Anteil derer, welche ihre gegenwärtige Situation als schlecht bewerten, ist um drei Prozentpunkte auf 14 Prozent angestiegen.

In Nordschwaben lohnt sich auch ein Blick in die Branchen. Die Bewertung der aktuellen Lage hat sich im regionalen Produktionsgewerbe deutlich verschlechtert. 23 Prozent berichten von einer gegenwärtig guten Geschäftslage. Das ist ein Rückgang um 20 Prozentpunkte im Vergleich zum vergangenen Herbst. Die Erwartungen für die Zukunft sind hingegen spürbar weniger pessimistisch.

Rund jedes fünfte Industrieunternehmen erwartet eine Verschlechterung der Situation in den kommenden Monaten. In der Vorumfrage waren es noch zwei Drittel der Befragten. Der branchenspezifische regionale Index ist in Summe um 19 Punkte auf 94 Punkte gestiegen.

Nur neun Prozent der Unternehmen wollen Personal reduzieren

Die Beschäftigungsabsichten der nordschwäbischen Unternehmen haben sich zudem positiv entwickelt. Lediglich neun Prozent möchten die Beschäftigtenzahl reduzieren, im Herbst waren es noch 23 Prozent. Dies ist laut Gregor Ludley, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlungen Dillingen, auch nicht verwunderlich, da selbst in schwierigeren Zeiten der Mangel an Arbeits- und Fachkräften weiterhin sehr hoch ist.

Investitionen könnten zurückgehen

Das größte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung sehen die Unternehmen (74 Prozent) dabei in den hohen Energie- und Rohstoffpreisen. Es folgen der Arbeits- und Fachkräftemangel (72 Prozent) sowie die Inlandsnachfrage (52 Prozent). Die weiterhin hohe Inflationsrate drückt auf die Kauflaune der Endverbraucher und auf die laufenden Tarifverhandlungen, was laut IHK wiederum die Arbeitskosten nach oben treibe.

Die Folge dieses Risikoszenarios: Die Unternehmen möchten weniger im Inland investieren als im Vorjahr. Fast 20 Prozent der Unternehmen in Nordschwaben möchten die Inlandsinvestitionen senken. Zum Jahresbeginn 2022 lag dieser Anteil bei 16 Prozent.

IHK: Energiepreisbremsen nicht ausreichend

„Vordinglichste Aufgabe der Politik bleibt es, die Energiepreise schnell auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen. Die Preisbremsen für Gas und Strom sind kurzfristig richtig, mittel- und langfristig allerdings weder sinnvoll noch ausreichend“, stellt Andreas Dirr, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Donau-Ries fest.

Im Dezember 2022 hat die Vollversammlung der IHK deshalb bereits ein Maßnahmenpaket präsentiert. So fordert die heimische Wirtschaft mehr Tempo beim Ausbau regenerativer Energieträger und des Stromnetzes sowie den Weiterbetrieb der grundlastfähigen Kernkraftwerke über das Frühjahr 2023 hinaus.

Mehr Tempo und weniger bürokratische Hürden erwartet sich die Wirtschaft auch beim Zuzug von Menschen in den heimischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, da der Bedarf aufgrund des demographischen Wandels nicht aus dem Inland alleine gedeckt werden könne. Die IHK Schwaben vertritt im Regierungsbezirk Schwaben 140.000 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen. (AZ)