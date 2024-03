Konzerte, Märkte und Theater: Das ist am Wochenende im Landkreis Dillingen los

Am Wochenende ist im Dillinger Land und im Zusamtal wieder einiges los. Wir haben einige Highlights für Sie zusammengefasst.

Rockmusik, Vokalgesang, Flohmärkte und der Gundelfinger Ostereiermarkt – das sind nur einige der zahlreichen Möglichkeiten, wie man am Wochenende seine Zeit im Landkreis Dillingen verbringen kann. Wir haben die spannendsten Events für Sie zusammengefasst.

Märkte im Landkreis Dillingen

In Gundelfingen findet am Wochenende, Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr, nach fünf Jahren Pause wieder der Ostereiermarkt statt. Bei der Brenzhalle gibt es dann Handwerk, eine Blumeninsel und natürlich zahlreiche Ostereier zu bestaunen. In der Lauinger Innenstadt stellen zahlreiche Fieranten im Rahmen des Frühlingsmarkts aus. Das Event samt Flohmarkt beginnt am Sonntag um 8 Uhr morgens.

In der Wertinger Stadthalle können die Besucherinnen und Besucher ebenfalls am Sonntag im Rahmen des Montessori-Kindersachen-Flohmarkts von 13.30 Uhr bis 16 Uhr ihre gebrauchten Waren anbieten und kaufen, im Reistinger Dorfhaus findet von 13 Uhr bis 16.30 Uhr das Frühlingserwachen statt.

T-Club in Lauingen

Am Freitag spielen im T-Club in Lauingen ab 21 Uhr "The Jack" unter dem Motto "Friday Rocks" live. Am Samstag, ebenfalls ab 21 Uhr, tritt in der Lauinger Location das DJ-Duo "Gestört aber Geil" auf.

Konzerte und Theater und andere Kultur im Kreis Dillingen

Am Samstag und Sonntag finden jeweils ab 18 Uhr im Holzheimer Vereinszentrum auf der Aschbergbühne Vorstellungen des Stücks "Gespenstermacher" statt. Und auf der Bissinger Theaterbühne heißt es am Samstag ab 19.30 Uhr und am Sonntag ab 17 Uhr "Petri Heil und Waidmanns Dank". Die Vorstellungen finden im Gasthaus Krone statt.

Im Festsaal des Lauinger Rathauses spielen am Sonntag ab 19 Uhr Anette Sailer & Friends, im Dillinger Stadtsaal tritt am Samstag ab 20 Uhr das Saxophonorchester Schwaben auf. In der Studienkirche Mariä Himmelfahrt gibt es Vocalmusik vom Vocalensamble Landsberg unter dem Motto "Hear my Prayer". Beginn ist am Samstagabend um 19 Uhr.

Synagogenkonzert in Binswangen und Spenden für Kartei der Not

Das Binswanger Männerensemble verabschiedet am Sonntag um 17 Uhr in der Synagoge seinen bisherigen Chorleiter Anton Kapfer mit einem Konzert, im Pfaffenhofener Zehentstadel spielt am Samstag ab 20 Uhr das Duo "Klangzeit". Beim Wirt des Osterbucher Bürgerhauses wird am Samstag ab 19.30 Uhr aufgespielt, Reservierungen werden unter der Telefonnummer 0175/8929830 entgegengenommen. Und in der Pfarrkirche in Wittislingen findet am Sonntag ab 18 Uhr ein Benefizkonzert zu Ehren des Heiligen Ulrich statt. Die Spenden gehen an die Tafel Dillingen und an das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not.

Im Lauinger Stadeltheater erzählt Fritz Egner am Samstag ab 20 Uhr von seinen Erlebnissen mit Stars, die er während seiner Laufbahn als Moderator interviewt hat. Darunter Mick Jagger, Madonna und Rod Stewart. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Eismann oder unter 09072/701495.