Konzerte, Partys und Pferde: Das ist am Wochenende im Landkreis Dillingen los

Am Wochenende vom 3. bis 5. November sind im Landkreis Dillingen zahlreiche Veranstaltungen geboten. Das sind unsere Tipps für Sie.

Keine Bange, bald ist Wochenende! Und auch diesmal steht im Landkreis Dillingen einiges an. Theater hier, Leonhardiritt dort - oder wie wäre es doch mit einer Party? Oder einem gemütlichen Bummel durch die Innenstadt? Hier finden Sie einen Überblick über alles, was in den kommenden Tagen ansteht.

Von Candle-Light-Shopping bis Leonhardiritt

Zum zweiten Mal findet in Gundelfingen am Freitagabend das Candle-Light-Shopping statt. Die Innenstadt wird im romantischen Kerzenschein strahlen, im Burggraben spielt die Stadtkapelle, im Anschluss gibt es eine Feuershow und zu gewinnen gibt es auch etwas. Los geht es ab 17 Uhr.

Konzerte, Partys und Theater im Landkreis Dillingen

Lust auf ein Konzert? Dann haben wir mehrere Vorschläge für Sie: Stephan Zinner bringt am Samstag um 20 Uhr in der Turnhalle in Lauterbach sein Programm "Der Teufel, die Mädchen, der Blues und ich" auf die Bühne. Am Sonntag um 14 Uhr tritt Matthew James White im Kulturgewächshaus Birkenried auf, um 14.30 Uhr findet in der Wertinger Stadthalle das Herbstkonzert des Akkordeonorchesters Zusamtal statt und das Lanzinger Trio gibt um 17 Uhr im Brauereistadel in Bachhagel ein Konzert.

Adventsausstellung und Winterleuchten

Wer sich schon mal auf die kalte Jahreszeit einstellen will, kann das bei einer Adventsausstellung in Höchstädt (An der Bleiche 22A) machen. Sie ist Freitag und Samstag von 9 bis 19 Uhr geöffnet, zeigt weihnachtliche Dekoartikel und mehr. Punsch und Plätzchen gibt es ebenfalls gegen eine Spende, die dann der Kartei der Not , dem Leserhilfswerk unserer Zeitung zugutekommt. Und im Mooseum in Bächingen findet am Sonntag von 13 bis 19 Uhr wieder das Winterleuchten mit buntem Programm für Groß und Klein statt. Es gibt Kunsthandwerk sowie Regionales und Selbstgemachtes, dazu einen Laternenlauf und ein Martinsspiel.