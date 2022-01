Landkreis Dillingen

vor 16 Min.

Biontech oder Moderna: Missverständnisse beim Impfen im Kreis Dillingen

Blick in das Impfzentrum in der Gundelfinger Brenzhalle.

Plus In den Kabinen beim Corona-Impfen kommt häufig zu Diskussionen. Der ärztliche Leiter des Impfzentrums im Kreis Dillingen klärt über Impfstoffe und Missverständnisse auf.

Von Cordula Homann

300 Menschen können pro Tag in der Gundelfinger Brenzhalle gegen das Coronavirus geimpft werden. Auch in der Buttenwiesener Riedblickhalle, in Dillingen im Foyer der Kneipphalle und im Wertinger BRK-Heim sowie mobil ist das Impfteam im Einsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen