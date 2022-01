Kreis Dillingen: Das Chaos um Fahrstunden und Prüfungen

Für Fahrstunden und den Theorieunterricht gilt 2G. Zur Prüfung selbst aber können Ungeimpfte auch mit einem PCR-Test. Das sagen Fahrschulen im Kreis Dillingen dazu.

26 junge Menschen nehmen an einem Theorieblock in einer Fahrschule teil. Zwei Tage später gilt plötzlich 2G. Tags drauf hat sich der Kurs auf acht Personen reduziert. "Das war schon ein Schreck in dem Moment", sagt Andreas Renner. Damit hatte der Kreisvorsitzende vom Landesverband Bayerischer Fahrlehrer im Landkreis Dillingen nicht gerechnet. Wer damals ungeimpft praktische Fahrstunden nahm, für den heißt es jetzt erstmal warten. Und irgendwie mit der Situation zurechtkommen, dass aus dem baldigen Führerschein erstmal nichts wird.

Was seit Ende November wegen der Corona-Pandemie gilt, ist bislang immer wieder verlängert worden: Fahrschüler und Fahrschülerinnen müssen geimpft oder genesen sein, um am Theorieunterricht teilnehmen zu können oder Fahrstunden zu bekommen. Egal, ob sie für Autofahren üben, einen Roller oder einen Lastwagen fahren wollen.

Wenn Du in Medlingen wohnst, und keinen Führerschein hast: Drama

Die Fahrschulen im Kreis Dillingen haben trotz 2G-Regel alle genug zu tun, wie sie sagen. Verständnis dafür, dass Ungeimpfte zwar nicht üben dürfen, für die Theorie- und Praxisprüfung aber 3G-Plus gilt, bringen sie nur schwer auf. Aber die Fahrlehrer sind sich auch einig: "Es ist halt jetzt so."

Denn schließlich gab es eine Zeit, in der die Fahrschulen im ganzen Land geschlossen waren. Nach dem Lockdown wurde die Zahl der Mitfahrer im Auto auf einen reduziert. Außerdem tragen Schüler oder Schülerinnen und der Lehrer während der Fahrt immer eine Maske. "Den ganzen Tag mit einer FFP2-Maske im Auto sitzen und reden, das ist unfassbar anstrengend", sagt Andreas Renner, der Fahrschulen in Gundelfingen und Lauingen betreibt. "Aber es ist immer noch besser, als gar nicht zu arbeiten. Das wäre eine Katastrophe."

Ungeimpfte können auch keinen Roller-Führerschein machen

Eine Katastrophe sei die aktuelle Regel aber vor allem für Menschen, die den Führerschein dringend brauchen. "In Augsburg ist das nicht so wichtig, da gibt es Bus und Straßenbahn", sagt Fahrlehrer Udo Dankesreiter. "Aber wenn Sie in Medlingen wohnen und auf den Bus angewiesen sind, das ist ein Drama."

Umso wichtiger sei für Landkreisbürgerinnen und -bürger der Führerschein. Manche würden sich jetzt extra für den Führerschein impfen lassen - doch bis sie doppelt geimpft sind, vergehen noch Wochen.

40 Prozent seiner Fahrschüler hat Dankesreiter im November verloren. "Die Regel gilt ja sogar fürs Zweirad - obwohl wir da in der Praxis doch überhaupt keinen Kontakt haben", sagt der Lauinger Fahrlehrer. Gerade für die jungen Leute sei die aktuelle Situation mit den vielen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie schwierig. Umso mehr hofft Dankesreiter, dass sich die Gesamtlage in diesem Jahr grundlegend verbessert.

Unter anderem Fahrlehrer Renner und sein Kollege Lorenz Guffler aus Wertingen haben seit Ausbruch der Pandemie auf Kompaktkurse umgestellt. Binnen einer Woche wird im Block, in den Ferien vormittags, sonst abends, die Theorie vermittelt. "Das kommt sehr gut an und die Kontrolle wer geimpft oder genesen ist, ist einfacher", sagt Guffler. In Baden-Württemberg werde das schon länger praktiziert.

Warum ist kein PCR-Test möglich?

Er hatte früher auch zwei impfunfähige Teilnehmer, die vor jedem Kurs einen PCR-Test machen mussten. "Da konnte ich mir immer sicher sein, dass sie niemanden anstecken können. Bei einem Genesenen oder einer Geimpften kann man das nicht so einfach sagen. Ich verstehe nicht, warum Ungeimpfte jetzt nicht mit einem negativen PCR-Test weiter teilnehmen können", sagt Guffler.

Nächstes Problem: Inzwischen dürften schon 15-Jährige mit einem Roller fahren. Also würden manche schon gern mit 14 den Führerschein machen - sind aber noch nicht geimpft. "Dabei ist das bei uns in der Region total attraktiv. Der Roller fährt 45 Stundenkilometer. Doch in dem Alter denken die Jugendlichen teils noch gar nicht über eine Impfung nach. Oder die Eltern sind dagegen."

Das sei gerade für Lehrlinge eine gute Lösung, um zur Arbeit zu kommen. Oder auch für Leute mit unregelmäßigen Arbeitszeiten - die nur schlechte Chancen auf eine Fahrgemeinschaft haben. Und wer endlich 18 ist, aber trotzdem noch nicht mit dem Kombi der Firma zur Baustelle fahren darf, sei auch arm dran. "Manche meiner Fahrschülerinnen und Fahrschüler hatten schon mit der Praxis begonnen, als im November die neue Regel kam. Jetzt saßen sie zwei Monate nicht am Steuer", erklärt Guffler. Wenn die 2G-Regel aufgeweicht wird, müssten die Teilnehmer ihre Kurse womöglich nachholen. Das wäre rund ein Viertel seiner Fahrschüler.

Ein Wertinger Fahrlehrer hält die Regel für eine Diskriminierung

Peter Seefried aus Wertingen hält die 2G-Regel für eine Diskriminierung. "Man hat das Gefühl, je mehr Menschen sich impfen lassen, umso mehr infizieren sich auch mit dem Coronavirus." Er habe sich impfen lassen, damit er weiter als Fahrlehrer arbeiten konnte. "Für Ungeimpfte ist es sehr schwierig, weil sie nicht üben dürfen. Warum können sie sich nicht testen lassen und bei einem negativen Ergebnis fahren?"

Auch Andreas Renner hat in seinem Auto einige sitzen, die sagen: "Ich hab mich jetzt gegen Corona impfen lassen, sonst darf ich gar nichts mehr machen." Ob Fußball, Fahrschule oder Restaurantbesuch - Ungeimpfte hätten es immer schwerer. Der Verband der Fahrlehrer arbeite an einer Änderung der Regeln. "Aber im Augenblick wissen wir nicht, wo es hingeht." Sein Kollege Dankesreiter ahnt, dass sich Fahrstunden, Prüfungen und Test wieder stauen könnten wie nach dem Lockdown. Dann kämen die Fahrschulen und der TÜV erstmal nicht hinterher.

Das sagt das Gesundheitsministerium

Im Bayerischen Ministerium für Gesundheit und Pflege hat man eine klare Haltung zu dem Thema: Der gemeinsame Aufenthalt in Schulungsräumen von Fahrschulen und in geschlossenen Fahrzeugkabinen von Fahrschulautos begründe ein nicht unerhebliches Ansteckungsrisiko, teilt eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage der Redaktion schriftlich mit.

Den besten Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung biete eine Impfung. „Diese Möglichkeit besteht darüber hinaus bereits seit dem 16. August 2021 auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Vor diesem Hintergrund ist es zumutbar, dass Personen in der Konsequenz ihrer freien Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, die hiermit verbundenen Nachteile hinzunehmen haben“, so die Sprecherin.

Theoriekurse gibt es inzwischen auch online

Renner bietet seit Montag die Theoriekurse auch online an wie manche seiner Kollegen. Dann könnten die jungen Leute wenigstens die Theorie samt Prüfung machen. Möglich mache das aber nur eine Ausnahmeregelung seitens des Landratsamtes. "Die gilt bis Ende März, sonst dürften wir das nämlich auch nicht", sagt Renner. Sieben Tage später können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann die Prüfung machen, dann auch wieder in Präsenz. Denn da gilt ja 3G-Plus.

