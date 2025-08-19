Kreiskliniken Dillingen: Gläubiger bestätigen Sanierungskurs

Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen können das gerichtliche Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung wie geplant fortsetzen. Auf einer Gläubigerversammlung, die am Montag in der Stadthalle in Nördlingen stattfand, unterstützten die Gläubiger den eingeschlagenen Sanierungskurs vollumfänglich. Das teilt die Rechtsanwaltskanzlei Pluta, die die Sanierung begleitet, mit. Die Eigenverwaltung und der Sachwalter wurden einstimmig bestätigt – ein laut Geschäftsführung und Sanierungsteam wichtiger Meilenstein.

Im Berichtstermin informierten die Verantwortlichen über die aktuelle Lage, die Sanierungsfortschritte und die guten Aussichten für den Erhalt der Klinik mit den beiden Standorten in Dillingen und Wertingen. Die Unterstützung der Gläubiger biete eine wichtige Basis für die strategische Neuausrichtung, heißt es in der Mitteilung. Seit der Verfahrenseröffnung können die Gläubiger ihre Forderungen zur Tabelle anmelden und der Sachwalter informierte im Berichtstermin über die Prüfung der Forderungen.

Können die Krankenhäuser Dillingen-Wertingen ab 2026 wieder eigenständig agieren?

Sanierungsgeschäftsführer Dr. Maximilian Pluta sagt: „Das Verfahren verläuft planmäßig. Die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten und die Unterstützung der Gläubiger sind ein starkes Signal für die nächsten Monate. Wir sind auf dem richtigen Weg und arbeiten weiter an der Neuausrichtung der Kliniken.“ Im nächsten Schritt wird der Kreistag über das Finanzierungskonzept für die kommenden zwei Jahre abstimmen. Anschließend kann der Insolvenzplan finalisiert werden, über den die Gläubiger in einem Erörterungstermin noch in diesem Jahr abstimmen. Wenn alles planmäßig verläuft, kann das Krankenhaus ab 2026 wieder eigenständig agieren.

Der Betrieb der Kliniken läuft indes weiter. Durch die bereits umgesetzten Personalmaßnahmen und weitere Kosteneinsparungen habe man die gesetzten Zielvorgaben erreicht. Geschäftsführerin Sonja Greschner sagt: „Die Zustimmung der Gläubiger bestätigt unseren eingeschlagenen Weg und motiviert uns zusätzlich. Die Eigenverwaltung gibt uns die Möglichkeit, den Wandel aus eigener Kraft zu gestalten.“ Der gerichtlich bestellte Sachwalter Prof. Dr. Martin Hörmann von Anchor-Rechtsanwälte unterstreicht in der Pressemitteilung: „Die Gläubiger haben mit ihrer Entscheidung ein klares Bekenntnis zu den Kliniken abgegeben.“ (AZ)





