Kreiskrankenhäuser Dillingen und Wertingen sollen von Uniklinik profitieren

Landtagsabgeordneter Fabian Mehring macht nach mehreren Gesprächen Vorschläge für eine Kooperation mit der Augsburger Universitätsklinikum.

„Die Entscheidung, unser defizitäres Augsburger Zentralklinikum in eine moderne Uniklinik in Trägerschaft des Freistaats zu überführen, war ein Segen für unsere Region“, sagt der FW-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring und hält auch den 1,5 Milliarden schweren Neubau für richtig. „Die Aufgabe der Politik besteht jetzt aber darin zu gewährleisten, dass von alledem nicht alleine die Stadt Augsburg und ihr Speckgürtel, sondern auch der ländliche Raum in unserer Heimat profitiert“, findet der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion im Hinblick auf die derzeitigen Herausforderungen in den Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen.

Im Zuge dessen will Mehring laut Pressemitteilung verhindern, dass ein „Verdrängungswettbewerb“ zwischen der Uniklinik in der Bezirkshauptstadt und den Kreiskrankenhäusern in der Region einsetzt. „Wer bei uns im ländlichen Raum einen zeitkritischen medizinischen Notfall erleidet, hat wenig davon, dass im 70 Kilometer entfernten Augsburg eine herausragende Uniklinik steht. Wir brauchen deshalb beides: die Uniklinik für die Spitzenmedizin, aber auch gut aufgestellte Kreiskrankenhäuser in Dillingen und Wertingen für die Grundversorgung der Menschen in unserer Heimat." Das eine könne nicht durch das andere ersetzt werden, wie mancher Berliner Politiker derzeit glaube. Schließlich leben seinen Worten zufolge in den Landkreisen Nordschwabens bedeutend mehr Menschen, als in der Stadt Augsburg selbst, stellt Mehring gegenüber den Reformplänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach fest.

Die "gigantischen Investitionen" sollen in die Region ausstrahlen

Ferner, so Mehring weiter, seien die gigantischen Investitionen in die Uniklinik den Menschen nur vermittelbar, wenn diese in die gesamte Region ausstrahlen. „Niemand würde es verstehen, wenn etwa eine Kreisklinik im Landkreis Dillingen wegen einstelliger Millionendefizite geschlossen werden müsste, während in der Stadt Augsburg zeitgleich Milliarden investiert werden.“ Der Abgeordnete möchte nun aus der finanziellen Not der Kreiskliniken eine Tugend machen und über eine engere Kooperation mit der Uniklinik für Linderung sorgen. Der Parlamentarier hat sich dazu unter anderem mit Uniklinik-Chefarzt Prof. Matthias Anthuber, Schwabens KVB-Sprecher Dr. Jakob Berger und Prof. Anna Reichlmayr-Lais getroffen.

Mehring fordert Verbesserungen in der Zuweisungspraxis

Mehring plädiert für mindestens drei konkrete Maßnahmen. Zum einen sieht der Abgeordnete Verbesserungspotenzial bei der Zuweisungspraxis zwischen Uniklinik und Kreiskliniken sowie den Kreiskliniken untereinander im Hinblick auf eine bessere überregionale Spezialisierung. „Nicht jede Operation, die sechs Wochen im Voraus geplant werden kann, muss in jeder Kreisklinik unserer Region angeboten werden. Wer sich wochenlang auf einen Eingriff vorbereitet, kann dafür auch mal von Wertingen nach Dillingen, in den Nachbarlandkreis oder in die Uniklinik fahren. Wer hingegen vom Krankenwagen als Notfall abgeholt wird, muss überall in unserer Heimat standortnah, gut und schnell versorgt werden können. Dafür brauchen wir auch in Zukunft unsere beiden Häuser in Dillingen und Wertingen“, ist sich Mehring sicher.

Ein weiteres Stichwort ist für Mehring die Idee, die Kreiskrankenhäuser zu akademischen Lehrkrankenhäusern weiterzuentwickeln, in denen junge Ärzte aus der Augsburger Universität ausgebildet werden. Professorin Reichlmayr-Lais mache sich derzeit mitsamt einer Stiftung für die Etablierung eines Instituts für integrative Medizin an der Augsburger Uniklinik stark. Mehring sagt dazu: „Wieso soll ein solches Institut, das sich der Forschung an einem ganz bestimmten Thema widmet, denn nicht auch einmal in Dillingen oder Wertingen etabliert werden?“ Dies könnte einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Kreiskliniken leisten. (AZ)

