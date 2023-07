Landkreis Dillingen

07:00 Uhr

Kreuzfahrt, Campingplatz oder Flugreise: Wo machen die Menschen Urlaub?

Bianca Pintar, Geschäftsführerin von HG-Reisen in Wertingen, nimmt in diesen Tagen viele Anrufe entgegen. Die meisten Leute haben aber schon gebucht, Last-Minute-Wünsche seien selten geworden, sagen Branchenvertreter.

Plus Bald starten die Ferien. Fachleute verraten, welche Urlaubsziele die Menschen aus dem Landkeis Dillingen ansteuern und wie trotz Teuerung gespart werden kann.

Von Kristina Orth

Wohin fahren die Menschen aus dem Landkreis Dillingen in den Urlaub? Wer bucht noch im Reisebüro? Und wie hat sich der Reisesektor in den vergangenen Jahren in Bezug auf Nachhaltigkeit und preislich entwickelt? Mitarbeitende aus Reisebüros aus Wertingen, Lauingen und Dillingen haben diese Fragen beantwortet. So sagt Bianca Pintar, Geschäftsführerin von HG-Reisen aus Wertingen: „Am meisten werden Pauschalreisen und Kreuzfahrten ans Mittelmeer gebucht. Aber auch Nordeuropa, die Kanaren und die Karibik sind mit dabei.“ Die Kundschaft „ist bunt gemischt und es sind überraschend viele jüngere Leute mit dabei.“ Viele kämen laut Pintar ins Reisebüro, weil die Preise sich oft kaum von denen unterscheiden, die im Internet zu finden sind. Die Kundschaft schätze mittlerweile wieder den Service. Anja Frank vom Reisebüro Linder in Lauingen bestätigt: „Wir arbeiten auf Hochtouren. Die Leute wollen reisen.“ Für Gabi Schwarzer aus dem Dillinger Reisebüro ist „klar im Vorteil, wer früher bucht. Es ist kein Schnäppchen Jahr.“

Junge Leute im Landkreis Dillingen buchen wieder in den Reisebüros

Anja Frank von Linder Reisen berichtet: „Ich war dieses Jahr schon geschäftlich in Kiotari auf Rhodos. Die Hotels waren da schon zu 90 bis 95 Prozent ausgebucht für die ganze Saison. Es ist schlimm, die Region jetzt brennen zu sehen.“ Die Dillinger Reiseverkehrskauffrau Schwarzer relativiert die Lage etwas: „Hauptziel auf Rhodos ist der Badeort Faliraki und Rhodos Stadt. Diese Orte liegen nicht im Waldbrandgebiet.“

