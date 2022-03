Landkreis Dillingen

07:00 Uhr

Kriminalstatistik: Mehr tödliche Unfälle im Kreis Dillingen

Plus Aus der aktuellen Kriminalstatistik, die am Montag vorgestellt wurde, lassen sich viele gute Nachrichten für den Landkreis Dillingen ablesen. Aber auch eine schlechte.

Von Cordula Homann

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat die Kriminalstatistik 2021 vorgestellt. Demnach stieg die Zahl der Verkehrsunfälle im Landkreis Dillingen um 12,4 Prozent von 2.2106 auf 2367. Tragischerweise stieg aber auch die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer um 16,4 Prozent von vier auf zehn, und die der Verletzten von 373 auf 434. Ein Vergleich zur restlichen Region Nordschwaben zeigt, dass diese Werte als schwerwiegend einzuschätzen sind. Weder in den Kreisen Aichach-Friedberg und Donau-Ries, noch in Stadt und Landkreis Augsburg starben mehr Menschen in Verkehrsunfällen. Zahlenmäßig machen die zehn tödlich Verunglückten aus Dillingen einen Anteil von einem Drittel an den 30 Todesfällen in ganz Nordschwaben aus.

