Kritik an der Bedarfsplanung für Hausärzte im Landkreis Dillingen  

Landtagsabgeordneter Fabian Mehring hält Berechnungsgrundlagen für die hausärztliche Versorgung für „Augenwischerei“ und schlägt eine Neuausrichtung vor.

Deutliche Kritik an der Bedarfsplanung für die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum übt der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring nach einem Gespräch mit Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth. Wie Mehring am Beispiel der Donaustadt argumentiert, seien die derzeitigen Berechnungsgrundlagen „realitätsferne Augenwischerei“. Mehring: „Obwohl viele Menschen aus Höchstädt für einen simplen Hausarztbesuch bis nach Donauwörth fahren, gilt die Region statistisch sogar als überversorgt. Laut Bedarfsplan gehört Höchstädt nämlich zur Planungsregion Dillingen, die im neu veröffentlichten Bedarfsplan eine hausärztliche Versorgung von 110,5 Prozent aufweist. Wer vor Ort lebt weiß sehr genau, dass dies ein großer Unsinn ist.“

Als Hausarztstellen gezählt, als Facharztstellen ausgeübt

Begründet ist die „gewaltige Differenz zwischen Planung und Realität“ laut Mehring insbesondere damit, dass im Landkreis Dillingen zahlreiche Arztsitze zwar als Hausarztstellen gezählt, jedoch als Facharztstellen ausgeübt würden. Ferner hält Mehring die Regionalplanung im Bereich der Hausärzte für zu großflächig angelegt. „Die Menschen in Höchstädt haben eben nichts davon, wenn es 30 Kilometer von ihnen entfernt viele Hausärzte gibt. Am grünen Schreibtisch der Bedarfsplaner wird das aber unter der gleichen Versorgungsquote einberechnet“, erklärt der Abgeordnete. Auch die Altersstruktur der Bevölkerung in einer Region spiele bei der Berechnung keine Rolle. „Dabei wissen wir genau, dass die Arbeitsbelastung eines Hausarztes unmittelbar mit der Altersstruktur seiner Patienten zusammenhängt“, sagt Mehring.

Infolge dieser „strukturellen Fehlplanung“ komme es laut Mehring dazu, dass etwa Sonderzuschüsse zur Ansiedlung neuer Hausärzte durch den Freistaat, wie zuletzt im Donau-Ries, in den Landkreis Dillingen nicht fließen könnten. So gerate man in einen Teufelskreis: „Eine Region, die zu wenige Hausärzte hat, belastet automatisch ihre Krankenhäuser stärker mit Behandlungen, die dort nicht hingehören. Die Quittung dafür zeigt sich dann in wirtschaftlichen Problemen in den Kreiskliniken“, so der Landtagsabgeordnete.

Mehring fordert eine "grundsätzliche Überarbeitung"

Umso eindringlicher fordert Mehring eine „grundsätzliche Überarbeitung“ der Systematik zur Bedarfsplanung zwischen Krankenkassen, Kassenärztlicher Vereinigung und Politik. „Wir müssen genauer hinschauen und engmaschiger planen. Dabei müssen auch Faktoren wie die demografische Entwicklung einer Region, räumliche Distanzen oder zweckentfremdete Hausarztsitze berücksichtigt werden. Eine Planung, die zu schönen Zahlen am grünen Tisch führt, während vor Ort Versorgungsnotstand herrscht, hilft auf Dauer niemandem“, wird Mehring deutlich. (AZ)

