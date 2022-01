Landkreis Dillingen

vor 31 Min.

Kükentöten-Verbot: Reaktionen im Landkreis Dillingen

Das millionenfache Töten männlicher Küken in der deutschen Legehennenhaltung soll ab Anfang 2022 verboten sein.

Plus Millionen männliche Hühnerküken wurden jährlich in Deutschland getötet. Das ist seit 1. Januar 2022 verboten. Was das bedeutet. Stimmen aus dem Kreis Dillingen.

Von Simone Bronnhuber

Rund 45 Millionen männliche Hühnerküken werden jährlich in Deutschland getötet. Und das sofort nach dem Schlüpfen. Es handelt sich dabei um die Geschwister der weiblichen Legehennen. Weil die Brüderhähne keine Eier legen, sind sie für Betriebe nicht rentabel. Doch damit soll nun Schluss sein. Seit 1. Januar 2022 gilt ein neues Gesetz in Deutschland. Frisch geschlüpfte Eintagsküken dürfen nicht mehr getötet werden. Im Tierschutzgesetz heißt es nun unter anderem, dass niemand "einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen" darf. Und das findet Anton Klaiber, Betreiber des Geflügelhofs Klaiber in Untermedlingen, "richtig und gut", wie er sagt.

