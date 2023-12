Lachen, Lauschen und Lesen: Das ist am Wochenende im Kreis Dillingen geboten

In Gundelfingen und Laugna wird Theater gespielt und in Lutzingen wird es richtig laut. Was rund um Silvester noch alles los ist.

Die meisten Einkäufe sind schon erledigt, Sektflaschen sind kühl gestellt und das Raclette ist aus dem Keller geholt: Silvester steht vor der Tür, in der Nacht von Sonntag auf Montag werden die Korken knallen. Viele Menschen haben für den Jahreswechsel feste Traditionen. Die einen gehen schick essen, die anderen feiern mit Freunden und Familie daheim. Und das restliche Wochenende? Da gibt es im Landkreis Dillingen durchaus noch weitere Möglichkeiten, sich die Zeit um die Ohren zu schlagen. Allein, gemeinsam, laut oder leise - es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Überblick.

Theater in Laugna und Gundelfingen

In Gundelfingen steht vor allem eines auf dem Programm: lachen. Im katholischen Pfarrheim wird das Wintertheater "Onkel Hubbi wird schon richten" gezeigt. Am Freitag, 29. Dezember, geht es um 19.30 Uhr los, am Samstag, 30. Dezember, bereits um 15 Uhr. Auch im Bürgerhaus in Laugna geben die Laienspieler alles. Ihr Stück heißt: "Zwoa harte Nüss" von Ulla Kling. Los geht es am Freitag und am Samstag je um 20 Uhr.

Richtig abrocken können Fans am Samstag ab 21 Uhr im IBL in Lutzingen. Beim Winterrock heizen die zwei Bands Waidmann und Impact so richtig ein. Da wird die Silvesternacht beinahe vorgezogen. Einlass im Kulturzentrum ist ab 20 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.

Eine wilde, letzte Partynacht 2023 verspricht auch der Lauinger T-Club. Dort kommt zum krönenden Abschluss DJ Noisetime und er will die Nacht zum Beben bringen. Mit seinen energiegeladenen Sets und einem Mix aus elektronischer Musik, House und Techno begeistert er die Massen. Seine Leidenschaft für Musik und sein Gespür für den richtigen Sound machen ihn zu einem der gefragtesten DJs der Szene, steht es auf der Homepage. Bis um 5 Uhr morgens hat der Club geöffnet, getanzt wird auf allen drei Areas.

Neujahrssänger in Höchstädt

Besinnlicher wird es in Höchstädt. Dafür aber umso traditioneller. Die Höchstädter Neujahrssänger sind wieder unterwegs. Wie jedes Jahr am 31. Dezember machen sie sich auch heuer wieder auf den Weg durch die Straßen und Gassen der kleinen Donaustadt, um allen Bewohnerinnen und Bewohnern das Neue Jahr an zu wünschen.

Ein buntes Feuerwerk der verschiedensten Operettenmelodien wird es am Montag, 1. Januar 2024, im Haus der Senioren in Gundelfingen zu sehen und hören geben. Um 17 Uhr findet in der Cafeteria ein Neujahrskonzert statt. Das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen des zehnjährigen Jubiläums des Spitaltrio, das ist: Markus Moll, Bariton, Petra Schneider am 105 Jahre alten Blüthner-Flügel und Katharina Diana Brandel, Sopran.