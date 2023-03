CSU nominiert Johann Popp mit 97,6 Prozent als Bezirkstagskandidat

Der Wertinger kandidiert zum dritten Mal als Direktbewerber. Listenkandidatin ist die Gablinger Bürgermeisterin Karina Ruf.

Bei einer Stimmkreisversammlung im Hotel Sonne in Echenbrunn wurde im Beisein von Bezirkstagspräsident Martin Sailer das CSU-Team für die Bezirkstagswahl am 8. Oktober vorgestellt. Für die Erststimme bewirbt sich im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen nun zum dritten Mal der Wertinger Bezirksrat Johann Popp, Vizepräsident des Landgerichts und zugleich Fraktionsvorsitzender im schwäbischen Gremium. Für die Zweitstimme empfahlen die Delegierten Karina Ruf, Bürgermeisterin in Gablingen und Mitglied des Kreistages.

Bezirkstagspräsident Sailer gratuliert Ruf zur einstimmigen Empfehlung

Sailer gratulierte Karina Ruf zur einstimmigen Empfehlung und Johann Popp zu 97,6 Prozent – ein großer Vertrauensbeweis, den er in geheimer Abstimmung erhalten hatte. Im Mittelpunkt standen Bezirksthemen, zu denen Bezirksrat Popp und Bezirkstagspräsident Martin Sailer referierten. Der Haushalt des Bezirkstags steige auch in diesem Jahr stark an, sagte Sailer. 2018 habe der Etat noch 787 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt umfasst, 2023 werde er auf gut 950 Millionen Euro steigen. Den Löwenanteil von 95 Prozent verschlingen dabei die Ausgaben im sozialen Bereich. Dabei ginge mehr in die Regionen zurück, als von dort an Bezirksumlage hereinkomme. "Wir haben 25.000 'Kunden' in Schwaben", erläuterte Sailer, "Menschen, denen wir Gehör, ein Gesicht, Perspektiven und Möglichkeiten zur Teilhabe geben."

Popp ging auf die Einrichtung der ersten Außenstelle des Bezirks Schwaben in Höchstädt ein. "Der Bezirk Schwaben kommt damit näher zu den Menschen." Er erinnerte laut Pressemitteilung an seine Initiative zur Senkung der Bezirksumlage um 0,2 Prozentpunkte. Ziel sei die Entlastung der Landkreise, Städte und Gemeinden. Weiteres Ziel sei für ihn die Stärkung des Landkreises Dillingen durch den Standort "Kulturschloss Höchstädt". Der Bezirk Schwaben möchte sich finanziell und inhaltlich mehr in diesen Standort einbringen. Dieses Projekt soll nach dem Konzept des Bezirks mehr für Dritte geöffnet und der bisherige Familienschwerpunkt weiter gestärkt und ausgebaut werden.

Das "Kulturschloss Höchstädt" soll auch zum Thema Inklusion viel bieten

Als "Kulturschloss Höchstädt" soll es ein Kultur- und Begegnungszentrum für die Region werden und ein breites kulturelles Angebot, auch zum Thema Inklusion, für die Bevölkerung bieten. Dafür setze sich vor allem der Bezirkstagspräsident Sailer mit Unterstützung von Abgeordnetem Georg Winter beim Freistaat Bayern ein. (AZ)

