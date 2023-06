Kreiskliniken Dillingen-Wertingen: SPD-Kandidat Wamser fordert Zukunftsplan

Der Landtagskandidat für die Region Dillingen und Augsburg-Land sieht Schwächen beim neuen Medizinkonzept der Kliniken. Als Beispiel nennt er die Notfallversorgung.

Die Situation der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen bewegt nicht nur den Landkreis Dillingen. Die Kliniken seien auch entscheidend für die Versorgung für den nördlichen Landkreis Augsburg. Das erklärt Fabian Wamser, SPD-Landtagskandidat für die Landkreise Augsburg und Dillingen, in einer Pressemitteilung. "Wir müssen jetzt dringend die richtigen Weichen stellen, damit in Zukunft eine gute medizinische Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger gewährleistet werden kann", so Wamser, der Vorsitzender der SPD im Kreis Augsburg und Fraktionschef im Kreistag ist. Er sieht den Freistaat in der Pflicht. "Krankenhausplanung ist Aufgabe des Gesundheitsministeriums, doch dieses wird seiner Aufgabe nicht gerecht – im Gegenteil: In München wartet man ab."

Wamser sieht neues Medizinkonzept nicht als Zukunftsplan

Aus Wamsers Sicht ist das kürzlich vorgestellte Medizinkonzept "kein Zukunftsplan für eine Verbesserung der medizinischen Versorgung im Landkreis Dillingen, sondern lediglich eine finanzielle Notlösung". Natürlich sei es jetzt richtig und wichtig, die davonlaufenden Kosten irgendwie in den Griff zu bekommen. "Doch zur Ehrlichkeit gehört: Das klinische Angebot für die Region wird schlechter", schreibt Wamser in seiner Pressemitteilung.

SPD-Kandidat Fabian Wamser kritisiert einige Punkte des neuen Medizinkonzeptes. Foto: Fotomorgana

Der SPD-Kandidat sieht zudem "viele offene Fragen": "Wie soll beispielsweise eine Tag-Notaufnahme in Wertingen aussehen und was geschieht mit Patienten, die 'kurz vor Ladenschluss' aufschlagen?" Wamser fragt sich auch, wie hoch die Einsparungen tatsächlich sind, wenn doch die Infrastruktur einer Notaufnahme beibehalten und damit finanziert werden müssen. Unklar sei auch die Rolle des Rettungsdienstes. Die Gefahr bestehe, dass dieser zur "Taxiunternehmung zwischen Wertingen und Dillingen" mutiere.

Kreiskliniken Dillingen-Wertingen: "Krankenhausreform bietet eine Chance"

"Pflegekräfte und Ärzte arbeiten seit Monaten über ihre Grenzen hinaus, aber sie benötigen einen konkreten Zukunftsplan und die Unterstützung des Freistaats", so Wamser. Das 100 Millionen Euro Programm der CSU-Freie Wähler Koalition erscheine schon "fast zynisch", wenn davon jährlich nur 150.000 Euro in einer Klinik ankämen. Die strukturellen und finanziellen Herausforderungen erforderten eine angemessene Finanzierung. München müsse einen Plan und Unterstützung bereitstellen.

"Die Krankenhausreform der Bundesregierung bietet die Chance, die medizinische Versorgung zu verbessern. Eine enge Zusammenarbeit zwischen stationärer und ambulanter Versorgung sowie die Kooperation mit anderen Klinikträgern und dem Universitätsklinikum sind wichtig." Das Ziel sei ein modernes medizinisches Zentrum und eine flächendeckende Grundversorgung im Landkreis Dillingen, um qualifizierte Ärzte und Pflegekräfte in der Region zu halten. (AZ)

