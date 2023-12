Landkreis-Bürgermeister wollen Wertschöpfung vor Ort statt „Heuschrecken“

Wie die Energiewende zur Stunde der Kommunalpolitik werden könnte. Bei der Kreisversammlung des Bayerischen Gemeindetags geht es um Wärmeplanung und Teilhabe der Bürger.

Als Stefan Graf das „Konnexitätsprinzip“ erläuterte, ging ein Aufatmen durch die Reihen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises Dillingen – zumindest ein klein wenig. Denn der Energieexperte des Bayerischen Gemeindetages beantwortete damit eine wichtige Frage zum Thema kommunale Wärmeplanung: Wer bezahlt das?

Gemeinden unter 100.000 Einwohner müssen laut Gesetz bis 30. Juni 2028 einen Wärmeplan erstellt haben. Und dieses Konnexitätsprinzip bedeutet bei der Energiewende eine Förderung durch den Freistaat Bayern. Wenn also der Freistaat die Kommunen auffordert, eine Wärmeplanung zu machen, dann muss er ihnen das auch erstatten. Die Kommunen sind durch dieses Konnexitätsprinzip finanziell geschützt. „Sie machen also fiskalisch nichts falsch“, beruhigte der Energie-Experte die Anwesenden. Allerdings sei der Umfang der Förderung noch unklar.

Der Spitzenverband für 2031 Kommunen in Bayern

Dass dies nicht die einzige Unklarheit im Zusammenhang mit der Energiewende ist, wurde bei der Versammlung des Gemeindetags im Gasthof Adler in Aislingen deutlich. Der Gemeindetag ist der kommunale Spitzenverband für 2031 bayerische Städte, Märkte und Gemeinden. Alle Städte und Gemeinden in Deutschland sollen künftig die Wärmewende unterstützen.

Stefan Graf, Energie-Experte des Bayerischen Gemeindetags. Foto: Hans Gusbeth

Das entsprechende Planungsgesetz des Bundes drängt sie zum Handeln. Und so befinden sie sich mitten im Tsunami der Energiewende und versuchen sich durch den Wust von neuen Gesetzen, Vorschriften und Regeln zu kämpfen, ob bei kommunaler Wärmeplanung, erneuerbaren Energien wie Windkraft und Fotovoltaik, Versorgungssicherheit, Fern- oder Nahwärme. „Das rollt mit hoher Geschwindigkeit auf uns zu“, hatte Tobias Steinwinter, Kreisvorsitzender des Gemeindetags, eingangs gewarnt.

Alexander Jall. Foto: Hans Gusbeth

Was auf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch zurollt, ist eine Lawine von Investoren (Steinwinter: „Die sind schon unterwegs“), die lukrative Anlagemöglichkeiten wittern und die Kommunen gegeneinander ausspielen könnten. Deshalb sind Themen wie Flächen- und Standortsicherung, Ausschlussgebiete und privilegierte Flächen von entscheidender Bedeutung, damit die Planungsentscheidung in den Händen der Kommunen bleibt. Die gravierenden Fehler aus den Anfangszeiten der Windkraft, als die Steuerungshoheit der Kommunen verloren ging, will man nun unbedingt vermeiden. Die Gemeinden müssten jetzt besonders darauf achten, dass möglichst viel an Wertschöpfung vor Ort bleibt, warnt der Energieexperte aus München „und nicht die Heuschrecken das große Geschäft machen“.

So erweisen sich etwa Windpark-Beispiele auch aus dem Landkreis Dillingen als undurchsichtige Investoren-Landschaft. „Wir haben acht Windkraft-Anlagen, von fünf wissen wir nichts“, räumt Zöschingens Bürgermeister Tobias Steinwinter ein. Bei den anderen drei werde er als Gemeindeoberhaupt zu den Generalversammlungen eingeladen, sei also informiert über das, „was da läuft“. Auf der anderen Seite des Donaurieds kann man das nur bestätigen. Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner: „Drei Anlagen gehören uns nicht und wir wissen darüber auch nichts“, beklagt er. Kaltner weist zudem darauf hin, dass bei derartigen Projekten die Akzeptanz in der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung sei.

Bei der Kreisversammlung des Bayerischen Gemeindetags. Von links: Kreisvorsitzender Tobias Steinwinter, Stefan Graf, Energie-Experte des Gemeindetags, Walter Albrecht, LEW AG, und Landrat Markus Müller. Foto: Hans Gusbeth

Dabei kann die Energiewende eine große Chance für die Kommunen sein, wenn es ihnen gelingt mit klugen Standortkonzepten Potenziale zu heben. „Dann schlägt die Stunde der Kommunalpolitik“, ist Stefan Graf überzeugt. Doch das heute vorhandene Energiesystem müsse im Eilzugtempo „komplett umgekrempelt“ werden. Obwohl es in Bayern derzeit immerhin rund 3000 Solarparks mit 18 Gigawatt Leistung gebe, sei man von den Vorgaben für 2040 noch meilenweit entfernt. Denn dann sollen es im Freistatt 90 Gigawatt sein, also 90 Milliarden Watt. „Machen Sie sich auf den Weg, ein Standortkonzept zu erstellen“, riet Stefan Graf den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Landkreises und dem ebenfalls anwesenden Landrat Markus Müller. Denn der Kern der Wärmeplanung sei es, als Alternative zu Einzelplanungen zentrale Strukturen anzubieten. An der Pflicht zur „flächendeckenden Wärmeplanung“ führe kein Weg vorbei.

Als „Rückgrat der Energiewende“ in den Kommunen sieht Walter Albrecht, Leiter Kommunalmanagement der LEW AG intelligente Verteilnetze. Die Energiewende bringe es mit sich, dass die ländlichen Regionen zum „Stromversorger“ der städtischen Gebiete werden. Die heutigen Netze seien aber nicht für die zu erwartenden Strommengen ausgebaut. Die LEW werde in der Region bis 2027 dazu rund eine Milliarde Euro investieren. Albrecht verwies in diesem Zusammenhang auf die hohe Bedeutung der Versorgungssicherheit. So sei das LEW-Netz durchschnittlich pro Kunde pro Jahr nur rund zehn Minuten nicht verfügbar gewesen.

Digitalminister Fabian Mehring ist Überraschungsgast

Überraschungsgast im Adler in Aislingen war Fabian Mehring der neue bayerische Digitalminister. Der 34-Jährige beklagte, dass der Staat noch nicht richtig online sei und rief beim Thema Digitalisierung zum „Schulterschluss mit der Verwaltung“ insbesondere im ländlichen Raum auf. So will er eine Online-Förderplattform auf den Weg bringen, mit Hilfe derer Bürgermeister digital zur passenden Förderung „durchgelotst“ werden sollen.