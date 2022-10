Landkreis Dillingen gibt 137.600 Euro Zuschüsse für Sport und Kultur

Vereine, Kirchenstiftungen und Bildungseinrichtungen in der Region bekommen vom Landkreis Dillingen Finanzspritzen als Anerkennung für ihre Arbeit.

Insgesamt 137.650 Euro an Zuschüssen hat der Kultur- und Sportausschuss des Dillinger Kreistags jetzt für Vereine und Bildungseinrichtungen der Erwachsenenförderung sowie für denkmalpflegerische Maßnahmen bewilligt. Angesichts der guten Bewertungen bei den Punkten Lebensqualität und Vereinsleben beim Heimatcheck unserer Zeitung meinte Landrat Markus Müller in Richtung der anwesenden Vertreter der Organisationen und Verbände: "Ich möchte den Dank und die Anerkennung an Sie weitergeben, das war ein tolles Ergebnis und ein wichtiges Signal. Sie leisten alle starke Arbeit."

Was ist eine normale Sanierung und was denkmalpflegerischer Mehraufwand?

Landratsamts-Sprecher Peter Hurler erläuterte, unter welchen Voraussetzungen die Zuschüsse gewährt werden. Nachdem alle Ausschussmitglieder zugestimmt hatten, verwies Stellvertretender Landrat Alfred Schneid darauf, dass bei vielen Kirchen schwer nachvollziehbar sei, was als normale Sanierung und was als denkmalpflegerischer Mehraufwand gesehen werde. Dass der Referent des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege diesen festlege, erklärte Kreisheimatpflegerin Christine Hitzler. Hurler hatte angemerkt, dass in den vergangenen Jahren aufgrund spezieller Förderprogramme mehr Maßnahmen als üblich anstanden, was nun nachlasse. Hierzu ergänzte Alfons Strasser, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbands: "Maßnahmen wie der Einbau von Beregnungsanlagen und der Einsatz von Mährobotern führen zu einer Arbeitsentlastung der Ehrenamtlichen, beim Umrüsten auf LED geht es um Einsparungen."

Während der Lockdowns gab es keine Möglichkeit, Jungmusiker hinzuzugewinnen

Für den Allgäu-Schwäbischen Musikbund blickte Josef Werner Schneider zurück: "Die Coronazeit hat bei der Jugendarbeit sehr großen Schaden angerichtet. Wir werden Jahre benötigen, um wieder auf dem Stand von 2019 zu sein." Dass in dieser Zeit keine Möglichkeit bestand, Jugendliche hinzuzugewinnen, bestätigte Franz Lingel vom Kreischorverband. Die Schützen rüsteten vermehrt auf elektronische Schießstände um, informierte Donau-Brenz-Egau-Gauschützenmeister Josef Grosser, der sich auch im Namen seines Wertinger Kollegen Hubert Gerblinger bedankte. Die bewilligten Zuschüsse:

Katholische Kirchenstiftungen: St. Michael Osterbuch, Innenrenovierung: 5000 Euro; St. Vitus Veitriedshausen, statische Instandsetzung: 8100 Euro; St. Jakobus maj. Villenbach, Sanierung Raumschale: 2750 Euro; St. Martin Dattenhausen, Generalinstandsetzung, 8000 Euro (20.750 Euro bereits bewilligt). Musikpflege: Musikverein Binswangen, Beschaffung Trachten und Noten: 2000 Euro; Stadtkapelle Lauingen, Beschaffung Instrumente, Noten und Trachten: 600 Euro; ASM, Förderung Jugendarbeit: 10.000 Euro; Chorverband Kreis Dillingen, Förderung Kinder- und Jugendarbeit: 5000 Euro. Heimatpflege: Historischer Verein Dillingen, Herausgabe Jahrbuch 2022: 1500 Euro. Erwachsenenbildung: Vhs Dillingen: 3500 Euro; Vhs DonauZusam, Gundelfingen: 1800 Euro; Vhs DonauZusam, Lauingen: 1800 Euro; Vhs Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen: 1800 Euro; Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Dillingen: 1100 Euro; Bauernverband: 700 Euro; Evangelisches Bildungswerk Augsburg: 200 Euro; Evangelisches Bildungswerk Neu-Ulm: 200 Euro.



Sport: BLSV, Jugendarbeit Schulsportabzeichen: 1600 Euro BLSV, je 200 Euro TV/FC Gundelfingen, TV Lauingen, TV Dillingen, TSV Bissingen und LG Zusam, Realschule Wertingen; BFV Juniorenspielgruppe Donau, Kreis Dillingen, Jugendarbeit, Talentsichtung: 1100 Euro; Turngau Oberdonau, Jugendarbeit Turnleistungszentrum Buttenwiesen/Dillingen: 1100 Euro; Sportschützengau Donau-Brenz-Egau, Jugend- und Kaderarbeit: 2000 Euro; Sportschützengau Wertingen, Jugendarbeit: 1600 Euro; LG Zusam: 2400 Euro; Rehabilitations-, Behinderten- und Versehrtensportgruppe im TV Dillingen: 250 Euro; Versehrtensportgruppe TV Gundelfingen: 250 Euro; Sport-Reha-Abteilung SSV Höchstädt: 250 Euro; Skivereine: 500 Euro; Arbeitskreis Sport in Schule und Verein am Staatlichen Schulamt: 2600 Euro; Schützenverein Aschberg, Anschaffung Einachsschlepper mit Zubehör: 650 Euro; TSV Bissingen, Beleuchtungsanlage am Fußballfeld: 3800 Euro, Erweiterung Zisternen: 750 Euro, Beleuchtungsanlage: 2500 Euro; TSV Buttenwiesen, Schwingboden (Vorgabe 2. Turnbundesliga): 3300 Euro; SV Wortelstetten, Flutlichtanlage: 2800 Euro, Rasenmähroboter: 650 Euro; SSV Steinheim, Flutlichtanlage: 2000 Euro, Schließanlage Sportheim: 800 Euro; SC Mörslingen, Mähroboter: 2000 Euro; FC Gundelfingen, Mähroboter, Beregnungsanlage etc.: 8500 Euro; TV Gundelfingen, Multifunktionsbau: 5500 Euro; FC Lauingen, Bewässerung: 6000 Euro, Mähroboter: 4000 Euro; 1 Dach TV-Halle: 6600 Euro; SG Lutzingen, Rasenroboter und Mähtraktor: 3200 Euro; FC Schwenningen, LED-Anlage: 1900 Euro; Schützenverein Geratshofen, Schießstände: 3500 Euro; SV Roggden, Mähroboter: 3300 Euro.

