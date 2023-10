Landkreis Dillingen legt Preis für zeitgemäßes Bauen neu auf

In der Region gibt es einen Preis für "zeitgemäßes Bauen", der im Jahr 2024 wieder vergeben wird. Wer kann mitmachen?

Drei Wettbewerbe organisiert der Landkreis Dillingen und vergibt damit auch drei Preise. Den Umweltpreis, den Denkmalpreis und den Preis für zeitgemäßes Bauen. Letzterer existiert seit 2018 und soll nun neu aufgelegt werden. Architekten hatten das zu komplizierte Bewerbungsverfahren moniert.

Alle drei Jahre wird der Preis für zeitgemäßes Bauen im Kreis Dillingen vergeben. 2018 war die erste Auflage, dann scheiterte die Vergabe im Jahr 2021. Nun soll aber im Jahr 2024 nichts mehr dazwischenkommen. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert und richtet sich an Privatmenschen und Kommunen. Prämiert werden Bauten, die in gestalterischer, aber auch in ökonomischer Hinsicht innovativ sind und auch Aspekte wie flächen- und ressourcensparende Bauweisen und andere Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigen.

Im Kultur- und Sportausschuss des Landkreises war der Preis kürzlich Thema. Regierungsdirektorin Christa Marx sagte, dass nach der ersten Durchführung deutlich wurde, dass die Richtlinien optimiert werden könnten. "Die Architekten wollten auch mehr gewürdigt werden", sagte Marx. Schließlich seien sie es, aus deren Feder die Entwürfe kämen. Zudem sei kritisiert worden, dass es zu aufwendig sei, alle nötigen Unterlagen für den Preis zusammenzustellen und einzureichen. 2018 war eine Präsentation des Objekts im DIN-A1-Format gefordert, also auf einem 0,5 Quadratmeter großen Poster.

Baupreis: Einreichen per Mail und Verzicht auf Ausstellungstafeln

Für die Vergabe im Jahr 2024 soll nun laut Marx den Einreichenden überlassen werden, wie sie ihr Objekt präsentieren wollen. Die Einreichung wird dann auch per Mail möglich sein. Nötig sind aber trotzdem noch sogenannte "Minimalanforderungen", also beispielsweise ein Datenblatt zum Projekt, Fotos, ein Lageplan und Grundrisse und eine Kurzbeschreibung. Die Ausstellungstafeln, auf denen die Projekte vor der Juryentscheidung präsentiert wurden, fallen weg.

Prämiert werden alle möglichen Bauwerke: Einfamilienhäuser und Mietshäuser, öffentliche Gebäude, landwirtschaftliche Gebäude und Bürobauten. Auch Umbaumaßnahmen im Bestand können preisverdächtig sein. Der Preis berücksichtigt auch zeitgemäß gestaltete Ensembles, öffentliche Plätze und Straßenräume. Im Jahr 2018 wurden zehn Einreichungen prämiert.

