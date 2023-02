Landkreis Dillingen

vor 34 Min.

Landkreis Dillingen: So steht es um den Beitritt zum Augsburger Verkehrsverbund

Plus Der Landkreis Dillingen überlegt, dem AVV beizutreten. Derzeit wird geprüft, ob sich das lohnt. Macht das 49-Euro-Ticket die Pläne sogar überflüssig?

Von Christina Brummer

Den Landkreis durchzieht eine Grenze. Zumindest eine imaginäre. Obwohl der Altlandkreis Wertingen schon seit 50 Jahren nicht mehr existiert, gibt es ihn in Sachen ÖPNV noch immer. Wertingen, Buttenwiesen, Binswangen: All diese Kommunen werden von Bussen des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) bedient. Der Rest des Landkreises wird von der Schwabenbus GmbH abgedeckt. So weit, so kompliziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

