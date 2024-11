Landkreis Dillingen spricht mit Donau-Ries über Klinikverbund

Geht es um die Krankenhäuser im Landkreis Dillingen, heißt es als Reaktion auf die Berichterstattung von offizieller Seite nicht selten: Das verunsichert die Belegschaft. Wie viel Transparenz ist also zuträglich? Im Krankenhausausschuss wird dieses Thema am Mittwochnachmittag wieder einmal diskutiert. „Ich will, dass Sie alles wissen“, bekräftigt Landrat Markus Müller (FW) am Ende der Debatte. „Ich habe zwischenzeitlich aber auch andere Rückmeldungen, dass ich zu viel informiere.“ Zumindest etwas Neues gab es im Ausschuss zu einem möglichen Klinik-Verbund Nordschwaben.

