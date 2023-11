Landkreis Dillingen will Projekt zur Erhaltung des Auwalds vorantreiben

Der Plan, den Auwald-Schutz weiter auszubauen, lag bisher wegen möglicher Flutpolder auf Eis. Landwirte sind skeptisch, der Landrat möchte Beteiligte einbinden.

Der schwäbische Donauwald zählt zu den letzten zusammenhängenden Auwaldkomplexen in Süddeutschland. Unter dem Arbeitstitel „DonAUwald“ wurde das Projekt bereits 2009 im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs IDEE.NATUR als eines von fünf Siegerprojekten unter 122 eingereichten Ideenskizzen ausgewählt. Bis zu 13 Millionen Euro könnten im Falle der sukzessiven Umsetzung an Bundesfördermitteln in die Region fließen. So heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Landrat Markus Müller habe deshalb die jüngste Sitzung des Umweltausschusses genutzt, um das Gremium und die dort in beratender Funktion vertretenden Institutionen über den aktuellen Sachstand zu informieren. So seien die Planungen nicht zuletzt wegen des Raumordnungsverfahrens zur Errichtung von Flutpoldern angepasst worden, sodass das DonAUwald-Projekt nur noch naturschutzfachliche Maßnahmen und keine wasserwirtschaftlichen Maßnahmen mehr beinhalte. Die früher geplanten Ausleitungen wurden aus der Projektskizze gestrichen.

Pflege- und Entwicklungsplan für den Auwald wurde nie umgesetzt

Raphael Rehm von der ARGE Schwäbisches Donaumoos erklärte in der Sitzung, dass die Gebietskulisse, die über vier Landkreise von Donau-Ries über Dillingen und Günzburg bis in den Landkreis Neu-Ulm reicht, 726 gefährdete Tier- und Pflanzenarten beheimatet und von gesamtstaatlicher Bedeutung sei. Landrat Markus Müller informierte, dass bereits Anfang der 90er-Jahre sein Vor-Vorgänger Anton Dietrich mit dem damaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer nach geeigneten Lösungsansätzen für den Schutz des Auwaldes und dessen Aufwertung gesucht habe.

Susanne Kling von Donautal-Aktiv führte dazu aus, dass dieser Ansatz 2009 auf Initiative von Donautal-Aktiv und der ARGE Donaumoos aufgegriffen wurde. Mit Hilfe des Bundesamtes für Naturschutz sei unter Beteiligung der betroffenen Landkreise, Städte und Gemeinden sowie den Verbänden ein Pflege- und Entwicklungsplan erarbeitet worden, mit dem Ziel, ein geeignetes Projekt auf den Weg zu bringen.

Allerdings blieben weitere Schritte der Umsetzung seither wegen der vom Freistaat Bayern seit 2014 betriebenen Planungen zum Hochwasserschutz entlang der Donau aus. Ein nun mit den entsprechenden Fachbehörden vorbereitetes Konzept sieht vor, beispielsweise die kommunalen Waldbesitzer gezielt beim Waldumbau zu unterstützen. Gefördert werden könnte die sehr aufwendige Ansiedlung von Eichen oder die Sicherung von Altholzbäumen, um den Wald resistent und fit für den Klimawandel zu machen.

Wie kann der Auwald gestärkt werden?

Dringender Handlungsbedarf sei außerdem geboten, weil die dramatische Zunahme des Eschentriebsterbens die Lage der Hartholzauen im Gebiet zusätzlich verschärft. Daneben sollten Altwässer an die Donau angebunden, ehemalige Flutrinnen aktiviert und Uferabschnitte der Donau naturnaher gestaltet werden. Im Übergangsbereich zwischen Aue und Offenlandschaft sollen gezielt vorhandene Agrarumweltmaßnahmen angeboten und deren Umsetzung beraten werden.

Der noch erhaltene Auwald und seine Strukturen sollten bewahrt und der Auwaldcharakter gestärkt werden, insbesondere im Hinblick auf den Wasserhaushalt, um damit die Vielfalt der Lebensräume zu bewahren. Durch die große Artenvielfalt zählen Auen zu den Hotspots der Biodiversität, gleichzeitig stellen solche Auwaldgebiete einen wertvollen Puffer bei der Anpassung an den Klimawandel dar.

Landwirte fürchten Beschränkungen auf ihren Flächen

Landrat Markus Müller betonte, dass ihm angesichts der Komplexität des Projekts und dessen vielfältigen Aspekte eine umfassende Information und Einbindung der Betroffen in die weiteren Planungen wichtig sei. Dabei betonte er, dass die Beteiligung an sämtlichen Maßnahmen auf Freiwilligkeit beruhe. Kreisrätin Annett Jung bekräftigte die Belange des Eigentums und dass diese konstruktiv-kritische Diskussion längst überfällig sei. Dass der Landkreis Dillingen im Gegensatz zu anderen Landkreisen informiere, begrüßte die Kreisbäuerin.

Kreisrat Klaus Beyrer befürchtet als Kreisvorsitzender des Bayerischen Bauernverbands dennoch trotz aller Freiwilligkeit mittelfristig Einschränkungen bei der Bewirtung der Flächen. Er dankte dem Landrat für die Transparenz. Im Anschluss an die Sitzung übergab er Unterschriften zu kritischen und ablehnenden Punkten. Der stellvertretende Landrat Alfred Schneid warb für eine positive Grundstimmung zu diesem Naturschutzprojekt. Die Vertreterin des Landesbundes für Vogelschutz im Gremium, Susanne Schenk, betonte nochmals die Freiwilligkeit der Maßnahmen und die positiven Grundansätze des Projekts. Zudem verwies sie nochmals darauf, dass in der Vergangenheit viel Konfliktpotenzial entschärft worden sei, indem sich der Schwerpunkt des Projekts jetzt eindeutig auf waldbauliche Maßnahmen im Auwald konzentriere.

Lothar Kempfle von Donautal-Aktiv stellte zudem klar, dass derzeit kein fertiges Konzept vorgestellt werden kann, weil die möglichen Inhalte erst Schritt für Schritt mit den Beteiligten abgestimmt werden sollen. Das Projektvorbereitungsteam wird nun gemeinsam mit den Fachbehörden, insbesondere mit den Kommunen und der Forstverwaltung, in den weiteren Austausch gehen. (AZ)