Flursäuberung in Nordschwaben: So viele Helfer wie noch nie

Die Aufräumaktion des Abfallwirtschaftsverbands Nordschwaben feiert in diesem Jahr 20. Jubiläum. Zu diesem Anlass gab es ein besonderes Geschenk für die Helfer.

Seit genau 20 Jahren folgen Vereine, Schulen und Kindergärten dem Appell des Abfallwirtschaftsverbandes Nordschwaben (AWV), bei dessen Flursäuberung mitzumachen. Dieses Jahr haben knapp 11.000 kleine und große Helfer die Felder und Flure von Müll und Unrat befreit. Insgesamt engagierten sich 424 Gruppen, davon 117 aus dem Kreis Dillingen und 303 aus dem Donau-Ries. Zur Freude aller Beteiligten gab es so viele Teilnehmer wie noch nie. Bis zur Unterbrechung durch die Corona-Pandemie haben die fleißigen Helfer hierbei im Zeitraum zwischen 2003 und 2019 durchschnittlich rund 630 m³ wilden Müll pro Jahr aus der Natur aufgesammelt, insgesamt wurde eine Gesamtmenge von ungefähr 11.532 m³ Abfällen seit Beginn der Aktion der Natur entnommen. Das ergäbe eine Schlange an Fahrzeugen von ca. 145 großen Lkw, welche hintereinander im Verkehr einen Stau von etwa drei Kilometern verursachen würden. Alle Abfälle wurden an den Recyclinghöfen des AWV fachgerecht verwertet und entsorgt. Für mehr Sicherheit beim Sammeln bekamen die Teilnehmer kostenlose Warnwesten, sowie Greifzangen, um die Arbeit zu erleichtern.

500-Euro-Gutscheine für Schulen und Vereine

Zur Stärkung gab es wie immer eine Brotzeit vom AWV. Als Anerkennung für das große Umweltengagement und anlässlich des 20-jährigen Jubiläums fand unter allen teilnehmenden Gruppen eine Verlosung von 20 mal 500 Euro statt. Zudem bekamen die ersten 50 Gruppen Mützen für ihren Umwelteinsatz. Bei der heutigen Verbandsversammlung wurden die diesjährigen Gewinner für ihren lobenswerten Einsatz geehrt. Im Kreis Dillingen gab es mehrmals einen 500-Euro-Gutschein: für die JSM Mittelschule Dillingen, die Jugendfeuerwehr Gottmannshofen, die Grundschule Lauingen mit der Lebenshilfe, die Grundschule Schwenningen, der Schützenverein Tirol Hettlingen aus Wertingen, der Waldkindergarten Syrgenstein, der Fischereiverein Pfaffenhofen/Zusam und die Ministranten aus Holzheim.

Flursäuberung in Nordschwaben: "Wertvoller Beitrag für die Heimat"

Bei dieser Gelegenheit der Zusammenkunft sprachen Landrat Stefan Rößle (Donau-Ries) und Landrat Markus Müller (Dillingen), Vorsitzende des AWV sowie die AWV-Verbandsräte persönlich einen herzlichen Dank an alle engagierten Kinder, Jugendlichen und Vereinsmitglieder aus, die bei der Riesenflursäuberungsaktion des AWV mitgemacht haben. Landrat Rößle bezeichnete die Aktion als größte Bürgerinitiative in Nordschwaben. Landrat Müller betonte, dass alle Teilnehmer mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz einen wertvollen Beitrag für ihre Heimat und für den Umweltschutz leisteten. Die Wasserwacht Tapfheim bedankte sich im Gegenzug beim AWV für die Brotzeit und Warnwesten. Die evangelische Landjugend Großsorheim freut sich, dass bei der Aktion den Jugendlichen die örtlichen Flure nähergebracht werden können und somit die Heimatverbundenheit gestärkt wird. Für die meisten Gruppen ist die Teilnahme an der Flursäuberung ein fester Bestandteil im jährlichen Terminkalender. (AZ)