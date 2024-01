Landkreis Dillingen/Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

Mann aus dem Kreis Dillingen wegen sexuellen Missbrauchs von fünf Mädchen vor Gericht

Plus Ein Mann aus dem Kreis Dillingen soll sich über Jahre an mehreren Mädchen in seinem näheren Umfeld vergangen haben. Er steht deshalb nun vor dem Landgericht.

Von Christina Brummer

Der 34-Jährige sitzt in sich zusammengesunken auf seinem Stuhl hinter der Anklagebank, während der Staatsanwalt die Vorwürfe vorliest. Und die sind zahlreich. Der Mann aus dem Kreis Dillingen soll immer wieder Mädchen sexuell misshandelt und emotional erpresst haben. Die Taten spielten sich laut Anklage nicht nur in seiner Wohnung, sondern auch in einem Wohnwagen ab, den er auf einem Grundstück im Kreis Günzburg geparkt hatte.

Sieben Verhandlungstermine hat die Jugendschutzkammer am Landgericht Augsburg unter Vorsitz von Richterin Caroline Hillmann für den Fall angesetzt. Mit ihr entscheiden Richter Michael Rauh und zwei Schöffen über die Frage, ob sich der Angeklagte aus dem Kreis Dillingen des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gemacht hat.

