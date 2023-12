Landrat beschwert sich wegen Chaos im Kreis Dillingen bei der Post

Der Dillinger Landkreischef schreibt dem Vorstandsvorsitzenden Tobias Meyer. Der Unmut in der Bevölkerung über unzuverlässige und fehlerhafte Zustellungen sei groß.

Landrat Markus Müller hat sich jetzt an oberster Stelle über "unzuverlässige und unregelmäßige Post- und Paketzustellungen im Landkreis Dillingen" beschwert. Der Landkreischef hat dem Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Post AG, Tobias Meyer, in Bonn geschrieben.

Seit mehr als einem Jahr ergebe sich im Landkreis Dillingen "das Bild von unzuverlässigen und fehlerhaften Post- und Paketzustellungen, was mit großem Unmut der Bevölkerung einhergeht", schreibt Müller. In Bürgersprechstunden oder bei Terminen vor Ort werde er immer wieder auf diese "äußerst unbefriedigende Situation angesprochen", erläutert der FW-Politiker.

Auch Leser und Leserinnen unserer Zeitung hatten sich in den vergangenen Wochen wiederholt über die Post beschwert. In Höchstädt und Wittislingen klagten Bürger Anfang November, dass wichtige Briefe nicht angekommen seien. Eine Einladung der Stadt Höchstädt für einen Termin für Senioren mit dem Bürgermeister habe fünf Tage gebraucht, ärgerte sich eine 72-Jährige. Unmut gab es Ende November auch in Dillingen wegen der wiederholten Schließung der Postfiliale am Stadtberg 2. Eine Dillingerin wollte dort ein Päckchen mit einem Geburtstagsgeschenk abholen – und stand wie viele andere vor verschlossenen Türen. Der Postsprecher für Schwaben, Dieter Nawrath, räumte die Probleme ein. Die hohe Zahl der Krankheitsfälle habe zu Personalengpässen geführt, bat Nawrath um Verständnis.

Müller: "Zusteller verrichten oft herausragenden Job"

Landrat Müller begründet gegenüber dem obersten Postchef seine Motivation, einen offenen Brief zu schreiben: "Nachdem sich die Situation von verspäteten Post- und Paketsendungen, beim Nachbarn eingeworfenen oder gänzlich verschwundenen Sendungen flächendeckend und über den gesamten Landkreis abzeichnet, sehe ich mich veranlasst, Sie mit diesem offenen Brief auf die prekäre Situation im Landkreis Dillingen hinzuweisen." Müller betont, dass die Postzustellerinnen und Postzusteller "oftmals einen herausragenden Job verrichten", der Anerkennung verdiene. Und oft seien es die Zusteller, die vor Ort den Frust über verspätete, fehlerhafte oder gar nicht zugestellte Sendungen abbekämen.

Müller weist darauf hin, dass nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben die Zustellung einer Sendung beziehungsweise eines Schreibens zu 80 Prozent am nächsten Werktag erfolgen müsse. "Auch wenn der Gesetzgeber derzeit mit der Reform des Postgesetzes eine Änderung auf 95 Prozent der Sendungen bis zum dritten Werktag anstrebt, so entspricht es der aktuellen Realität, dass manche Sendungen derzeit wochenlang aus unerklärlichen Gründen nicht dem Empfänger zugestellt werden", stellt Müller fest. Der Landrat verweist dem Post-Vorstandsvorsitzenden gegenüber auf die Pflicht zur zuverlässigen Zustellung an allen sechs Werktagen, "was Ihr Unternehmen im Landkreis Dillingen derzeit ebenfalls nicht einhalten kann". Müller fordert Meyer auf, die Mängel bei der Post und Paketzustellung in der Region zu beheben.

Bürger hatten auch keinen Zugang zu den Schließfächern

Der Landrat thematisiert auch die Schließung der Postfiliale am Dillinger Stadtberg. Dies habe auch zu dem Ärgernis geführt, dass Bürger keinen Zugang zu ihren Schließfächern hatten. Müller fordert den Postchef auf, dies zu ändern. Eine Antwort auf den Brief, der am 29. November abgeschickt wurde, hat der Landrat noch nicht erhalten, teilt Landratsamts-Pressesprecher Peter Hurler auf Anfrage mit. Möglicherweise ist das Schreiben aus Bonn ja noch auf dem Postweg.