Landrat Markus Müller sieht ungeklärte Fragen beim Deutschlandticket

Dillingens Landrat Markus Müller fordert Klarheit beim 49-Euro-Ticket und mehr Unterstützung beim Ausbau und Erhalt des ÖPNV in der Fläche.

Das geplante Deutschlandticket wird auch von Landrat Markus Müller laut Pressemitteilung grundsätzlich begrüßt, „weil es die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs für den Bürger deutlich vereinfacht“. Allerdings schließt sich Müller der Kritik des Bayerischen Landkreistages an, dass zwar für 2023 die Finanzierung gesichert ist, für die Folgejahre allerdings eine verlässliche Finanzierungszusage fehlt. „Angesichts der aktuellen Haushaltslage lassen sich neue Maßnahmen mit einem erheblichen Finanzierungsbedarf nicht darstellen“, so Müller.

So hat auch der Landkreistag in diesen Tagen per Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass die Landkreise ein zusätzliches Defizit nicht schultern können. Deswegen bedürfe es nach Meinung des kommunalen Spitzenverbandes einer klaren Zusage von Land und Bund, ansonsten stehe „das Ticket auf tönernen Füßen“. Dieser Auffassung schließt sich Müller an: „Um den ÖPNV attraktiver zu machen, braucht es zudem zunächst einen Ausbau des Angebotes.“ Die Bürger im Landkreis könnten von einem Deutschlandticket nur dann profitieren, wenn auch das Nahverkehrsangebot im Landkreis stimmt. Der aus seiner Sicht richtige Weg sei es, dass Bund und Länder mit ihren finanziellen Zusagen zunächst den Ausbau des Angebotes unterstützen. Erst danach sei es sinnvoll, den Tarif anzugehen.

Bayerischer Landkreistag: Landkreise brauchen schnell Klarheit, welche Kosten der Bund trägt

Auch der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr beim Bayerischen Landkreistag hat dazu jüngst Stellung bezogen. Die Ausschussmitglieder waren sich laut Pressemitteilung einig, dass die Aufgabenträger für die Umsetzung des Deutschlandtickets schnell Klarheit brauchen, welche Kosten der Bund ausgleicht.

Der Landkreis Dillingen setzt bereits seit mehreren Jahren erfolgreich auf Rufbusse als Ergänzung zum Linienverkehr, um bestehende Fahrplanlücken zu schließen. Der finanzielle Rahmen eines geplanten Ausbaues sowohl der Rufbusse als auch des Linienverkehrs im Landkreis, würde laut Landrat Müller aber durch eine (Mit-)Finanzierung des Deutschlandtickets stark eingeschränkt werden. (AZ)

