Landrat zeichnet die besten Mittelschüler im Kreis Dillingen aus

Gemeinsam mit Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich und Schulamtsdirektorin Beate Bschorr-Staimer hat Landrat Markus Müller in diesen Tagen die besten Prüfungsabsolventen der Mittelschulen im Landkreis Dillingen ausgezeichnet.

Schulamtsdirektorin Eisenreich betonte bei ihrer Würdigung der herausragenden Leistungen, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit einem Rucksack an Erfahrungen, Wissen, Können, Begabungen und Neigungen, vor allem aber einem hervorragenden Schulabschluss als beste Grundlage auf den Weg in einen neuen Lebensabschnitt machen können.

Die Vorstellungsrunde zeigte die Vielfalt der Perspektiven nach dem Mittelschulabschluss auf. So haben die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Ziele: Vom Besuch weiterführender Schulen wie der Vorbereitungsklasse beziehungsweise der FOS bis hin zu einer Ausbildung in unterschiedlichen Berufen und Branchen reicht dabei die Palette.

25 junge Mittelschulabsolventen werden in Dillingen ausgezeichnet

Landrat Markus Müller gratulierte den Schülerinnen und Schülern zu den herausragenden Abschlüssen auch vor dem Hintergrund, „dass junge Menschen mit Einsatzbereitschaft, Ehrgeiz und Motivation die Zukunft unseres Landkreises prägen“.

Müller dankte deshalb bei der Auszeichnung der 25 besten Prüfungsabsolventen der Mittelschulen vor allem auch den Lehrkräften für die engagierte pädagogische Begleitung bei der Vorbereitung der Jugendlichen auf die Prüfung. Denselben Dank richtete der Landrat an die Eltern, die im Prüfungsjahr eine besondere Fürsorge haben walten lassen. Müller motivierte die Prüfungsabsolventen für den neuen Lebensabschnitt, indem er sagte: „Ihr habt in unserem Landkreis neben den Angeboten der weiterführenden Schulen tolle berufliche Chancen und Ausbildungsmöglichkeiten. Wir brauchen euch dringend als engagierte Nachwuchskräfte, nutzt die Chance.“ Als Geschenk übergab Müller in Anspielung auf die Ausführungen von Andrea Eisenreich einen Rucksack. (AZ)