Landratswahl in Dillingen: „Frank Kunz hätte die Unterstützung der CSU“

Plus Der Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz ist als Kandidat für die Landratswahl im Gespräch, er hätte die Unterstützung der Kreis-CSU. Was der Rathauschef dazu sagt.

Nach der Ankündigung des Amtsinhabers Leo Schrell (FW), im Mai nicht mehr bei der Landratswahl zu kandidieren, hat bei einigen Parteien im Landkreis Dillingen die Suche nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin begonnen. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Dillinger Kreistag wird mit Spannung erwartet, welchen Bewerber oder welche Bewerberin die CSU als stärkste Fraktion ins Rennen schicken wird.