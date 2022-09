Er hat das Feuerwehrwesen im Landkreis Dillingen sehr geprägt

Ausgerechnet am Samstag, als die "Lange Nacht der Feuerwehren" über die Bühne ging, wäre der frühere Kreisbrandrat Johann Wickmair 100 Jahre alt geworden.

„An der Langen Nacht der Feu­erwehren – zufällig auf den Tag genau an seinem 100. Geburtstag – hätte mein Vater seine wahre Freude gehabt“, sagt unser Leser Hans-Jürgen Wickmair. Einsatzbereitschaft, gegenseitiger Respekt und Kameradschaft seien es, die seit je her den Geist der Feuer­wehrleute prägen. Diese Werte habe Johann Wickmair aus Landshausen nicht nur bis zu seiner alters halben Verabschiedung als Kreisbrandrat vor nun 40 Jahren, sondern auch darüber hinaus bis zu seinem Tode vor 25 Jahren hochgehalten. Neben Familie und Beruf, und bei vielfältigem Engagement in Ver­einen und Kommunalpolitik wurde er es nach Worten seines Sohnes nie müde, sich für die Belange der Feuerwehren einzusetzen.

Enttäuschungen und Rückschläge in den ersten Lebensjahrzehnten

Dabei waren ihm seine Erfolge nicht in die Wiege gelegt. Seine ersten Lebensjahrzehnte sind voller Enttäuschungen und Rückschläge, mit am schlimmsten waren wohl die drei Jahre Ostfront und vier Jahre rus­sische Kriegsgefangenschaft. Von all dem jedoch ließ Johann Wickmair sich nicht entmutigen. Er zeigte besonderes Engage­ment in den Landshausener Ver­einen, vor allem als Vorsitzender des Liederkranzes und als langjähriger Kommandant der Feuerwehr.

Josef Dietrich aus Höchstädt, der langjährige Kreisbrandinspektor des (Alt-)Landkreis Dillingen, be­stellte Wickmair 1961 als Kreis­brandmeister. Als Dietrichs 1963 aus Altersgründen ausschied, übernahm Karl Zeininger aus Diemantstein das Amt des Kreisbrandinspektors. Nach dessen überraschendem Tod folgte 1969 Wickmair als KBI nach. Er führte laut Mitteilung das Werk der Vor­gänger fort und legte besonderen Wert auf modernstes Gerät und bestmögliche Ausbildung.

Anfangs lagen die Schwerpunkte auf der Motorisierung der Wehren sowie der Funkalarmierung. Mit der Landkreisreform 1972 ent­stand der Titel Kreisbrandrat. Nach seiner Wahl zum KBR bestell­te Wickmair als Kreisbrandinspektoren Gerhard Schwing aus Wertingen, Kaspar Sagerer aus der zuvor kreisfreien Stadt Dillingen und Andreas Hieber aus Gundelfingen. Beschaffung von Rüstwagen, Rettungssätzen, Lichtgiraffen sowie das Atemschutzzentrum waren Ini­tiativen Wickmairs. Rund 300-mal leitete er Einsätze.

Im Gemeinderat war er mehr als 17 Jahre aktiv

Johann Wickmair hat insbeson­dere bleibende Ver­dienste im Feuer­löschwesen und im Feuerwehr­wesen des Landkreis Dillingen erworben. Im Gemeinderat seiner Heimat­gemeinde war er über 17 Jahre lang aktiv. Kreistagsmitglied war er ab der Kreisreform 1972 bis 1978. Bei seinem Ausscheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst wurde er zum Ehrenkreisbrandrat ernannt. Die Zuständigkeit für 98 Freiwillige und sechs Werks-Feuerwehren mit ins­gesamt rund 3500 Mann übernahm ab da Andreas Hieber. Wickmairs Wirken wurde mit Bundes­verdienstkreuz, Verdienst­medaille des Landkreises und höch­sten Aus­zeichnungen des Deut­schen sowie des Bayerischen Feuer­wehrverban­des äußerlich gewürdigt. Weit mehr jedoch schätzte Wickmair innerlich die ideellen Werte. (AZ)

