Landkreis Dillingen

19:00 Uhr

Landtagskandidaten liefern sich hitzige Diskussionen in Dillingen

Plus In bester Monopoly-Manier eifern fünf Kandidaten im Dillinger Chili um die Gunst des Publikums. Beim Thema Krankenhausreform wird es hitzig.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Constantin Jahn schlägt die Hände vor dem Kopf zusammen. "Privat werfe ich nie eine Sechs", klagt der Grünen-Landtagskandidat. Ausgerechnet heute schon. Das heißt: Er muss anfangen. Die erste Frage des Abends geht an ihn. Jahn wirft den Stoffwürfel, eine 3. Thema Gleichstellung. In Berlin wurde der internationale Frauentag zum Feiertag erklärt. Ein Modell auch für Bayern?

Fünf Kandidaten treffen im Dillinger Chili aufeinander: Constantin Jahn (Grüne), Nico Stegmayer ( FDP), Fabian Wamser ( SPD), Fabian Mehring (FW) und Manuel Knoll ( CSU). Sie alle wollen als Direktkandidaten für den Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen in den Landtag. Bei der Diskussionsrunde, die die Gruppe ALG III (Arbeit, Leben, Glaube) und der DGB-Kreisverband organisiert haben, spielen sie um die Gunst des Publikums, das allerdings zu weiten Teilen aus Parteifreunden besteht. Die Spielregeln orientieren sich am Klassiker Monopoly: Die Kandidaten würfeln, ihr Spielstein fährt auf einem quadratischen Feld weiter. Je nachdem, wo sie landen, gibt es Fragen zu Energiewende, Transformation, Tarifbindung und mehr. Auch das Publikum fragt nach. Jeder Kandidat hat pro Runde eine Veto-Karte, kann also auf Statements der anderen reagieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen