Landtagswahl: Das sagt Grünen-Kandidat Jahn zu seinem Wahlergebnis

Plus Obwohl er auf dem vierten Platz landet, zeigt sich Constantin Jahn zufrieden. Er sei stolz, denn "der Wahlkampf war auch nicht ganz einfach".

Constantin Jahn ist gut gelaunt an diesem Sonntagabend. "Da war das Politikstudium nicht ganz umsonst", sagt er mit einem Lachen. Er hatte im Vorfeld der Landtagswahl mit acht Prozent gerechnet, am Ende waren es (im vorläufigen Ergebnis) 7,7. Seine Partei, die Grünen, sei bayernweit viel besser gewesen, "als uns manche nachgesagt haben". Das zeige, dass die Grünen auch in Bayern etabliert seien. "Den Leuten ist offenbar klar, dass wir der zuverlässige parlamentarische Partner für Klimaschutz sind", so der Gundelfinger.

Dass die Grünen im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen auf rund 8,5 Prozent der Zweitstimmen kommen und damit schlechter dastehen als noch vor fünf Jahren, trübt die Freude bei Jahn nicht. Der Wahlkampf sei in diesem Jahr deutlich härter gewesen, was er auch auf die Bundespolitik zurückführt. "Wir sind die Partei, die die Dinge verändern will. Das ruft sehr viel Widerstand hervor", sagt er. Jahn persönlich habe "nicht um jede Stimme gekämpft". Auch wenn das Ergebnis schlechter war als 2018, so sei es deutlich besser gewesen als bei vielen früheren Wahlen.

