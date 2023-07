Landtagswahl: Wilhelm Hartl aus Buttenwiesen kandidiert für die V-Partei³

Mitglieder nominieren den Direktkandidaten Manfred Hartl einstimmig für die Landtagswahl. Der Buttenwiesender kandidiert auch für den Bezirkstag.

Mitglieder der V-Partei³ aus dem Landkreis Dillingen und von Teilen des Augsburger Landkreises haben sich zur Aufstellungsversammlung für die Landtagswahl 2023 getroffen. Einstimmig nominiert wurde als Direktkandidat Wilhelm („Willi“) Hartl aus Buttenwiesen.

Willi Hartl tritt seit Jahren für die Rechte der Tiere ein

Seit einigen Jahren engagiert sich Hartl für die Rechte der Tiere, heißt es in der Pressemitteilung der V-Partei³. Da sei es für ihn nur konsequent gewesen, diesen Einsatz nun auch in politische Forderungen umzuwandeln. „Wir stehen vor enormen Herausforderungen, denen wir mit aller Kraft begegnen müssen, da die Zukunft auf dem Spiel steht“, sagt der zweifache Vater. Für den 51-Jährigen ist die Art und Weise der Landwirtschaft eine Schlüsselposition für die Themenfelder Klimaschutz, Gesundheit und soziale Gerechtigkeit, worauf er in den nächsten Monaten im Rahmen des Wahlkampfes aufmerksam machen möchte.

Bei den Wahlen zum Bezirkstag gibt es keine Fünf-Prozent-Hürde

Zur Nominierung für die Landtagswahl tritt Willi Hartl auch bei der Bezirkstagswahl (ebenfalls am 8. Oktober) an. „Hier haben wir auch eine realistische Chance, da es bei Bezirkstagswahlen keine Fünf-Prozent-Hürde gibt“, machte Parteigründer Roland Wegner auf der Versammlung deutlich. Wegner ist selber bereits im Augsburger Stadtrat für die V-Partei³ aktiv. (AZ)

