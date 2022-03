Landkreis Dillingen

12:12 Uhr

Landwirte im Kreis Dillingen warten dringend auf Regen

Wie Anton Dirr aus Hettlingen hinterlassen gerade viele Kolleginnen und Kollegen in der Region deutliche Spuren ihrer Arbeit.

Plus Die Trockenheit in der Region macht den Landwirten Sorgen. Ein Hettlinger Bauer erzählt.

Von Günter Stauch

Wenn Landwirt Anton Dirr aus Hettlingen in diesen Tagen mit seinem Traktor samt angehängtem Leichtgruber über den Acker fährt, steigen mächtige Staubwolken auf. Wie bei den Kollegen und Kolleginnen an anderer Stelle in der Region, wo die Landmaschinen gerade solche hellen Aufwirbelungen hinter sich herziehen wie Flugzeuge ihre Kondensstreifen. Gut, dass der 47-jährige Bauer einst auf den Vornamen Anton getauft wurde. Denn auf einen „Peter“, wie die Wetterleute das momentane hartnäckige Hochdruckgebiet nennen, wären die Mitstreiter wohl gar nicht gut zu sprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .