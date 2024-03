Lassen Sie uns reden! Auf der WIR in Dillingen ist am Wochenende einiges geboten

Am Stand unserer Zeitung können Sie mit dem Redaktionsleiter-Team Berthold Veh und Simone Fritzmeier am Samstag über Ihre Anliegen reden.

Welcher Lippenstift passt zu meinem Hauttyp? Was macht eigentlich eine wirklich gute, effiziente Fotovoltaikanlage aus? Oder haben Sie sich schon mal mit einer Handmassage verwöhnen lassen? Interessant ist auch die Handarbeit mit einem alten Spinnrad - wer macht das heutzutage eigentlich noch? Da ist aber auch das leckere Essen von regionalen Anbietern und Anbieterinnen, die einen wahren Gaumenschmaus versprechen. Die Liste an Höhepunkten, Empfehlungen und Tipps - sie ist beinahe unendlich. Denn die WIR, die Dillinger Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung, ist auch im Jahr 2024 mehr als einen Besuch wert.

Simone Fritzmeier Foto: -

Die Initiatoren, Verantwortlichen und natürlich die Aussteller und Ausstellerinnen sorgen seit Mittwoch für ein buntes, abwechslungsreiches und auch leckeres Programm. Das zieht zigtausende Menschen weit aus dem Landkreis Dillingen her an. Noch bis einschließlich Sonntag findet die WIR auf dem Festplatzgelände am Donaupark in Dillingen statt. Und passend zum Wochenende-Endspurt soll es trocken und sonnig werden. Ein Besucher-Ansturm ist garantiert, darunter sind auch einige Promis, die sich die WIR nicht entgehen lassen.

Fabian Mehring macht einen Rundgang in Dillingen

So kommt der neue bayerische Digitalminister Fabian Mehring direkt am Samstagmorgen. Er wird voraussichtlich um 9 Uhr in der Aschberghalle (G) sprechen und im Anschluss einen Messerundgang machen. Auch CSU-Kreisvorsitzender Manuel Knoll nutzt die Ausstellung als Forum, um für die Europawahl zu werben. Dazu kommt der Europaabgeordnete Markus Ferber am Samstag, 9. März, gegen 11 Uhr auf die WIR 2024. Damit nicht genug Prominenz: Es hat sich auch die frühere bayerische Sozialministerin und aktuelle Landesvorsitzende der Lebenshilfe, Carolina Trautner, angekündigt. Sie trifft sich gegen 12.30 Uhr mit Mitgliedern der Frauen-Union auf dem Festplatz. Geplant ist ein Gespräch auf der Bühne in Halle M. Einen Tag nach dem Weltfrauentag am 8. März sollen verschiedene Anliegen der Frauen im Mittelpunkt stehen.

109 Bilder WIR 2024: Hier finden Sie Fotos von der Dillinger Messe Foto: Berthold Veh, Karl Aumiller

Das Team unserer Zeitung in der Halle S treffen

Auch unsere Zeitung hat sich etwas Besonderes für den WIR-Endspurt einfallen lassen. Denn: Ihre Meinung, liebe Leser und Leserinnen, ist am Samstag, 9. März, von 16 bis 17.30 Uhr an unserem Zeitungsstand gefragt. Unter dem Motto „Sag’s der DZ“ nehmen Redaktionsleiter Berthold Veh und stellvertretende Redaktionsleiterin Simone Fritzmeier ihre Anregungen und Kritik entgegen. Und wir beantworten die Fragen von Lesern und Leserinnen der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung. Wir freuen uns auf viele anregende Gespräche! Am Sonntag, dem letzten Tag der Messe, gibt es zudem kostenlos Slush-Ice (halbgefrorenes Trinkeis) am Stand der Donau Zeitung in Halle S. Und unsere Paula Print freut sich immer, wenn sie geknuddelt und gekuschelt wird - von klein oder groß.

Berthold Veh Berthold Veh Redaktionsleiter Donau-Zeitung Wertinger Zeitung Porträt für Beilage 70 Jahre Donau-Zeitung Foto: Bildrechte Veh

Info: Die WIR 2024 findet von noch bis einschließlich Sonntag, 10. März, auf dem Festplatz Donaupark in Dillingen statt. Geöffnet sind die Hallen täglich von 10 bis 18 Uhr. Der reguläre Eintritt kostet sechs Euro, das Online-Ticket gibt es für 3,50 Euro. Online unter www.wir2024.de sind alle einzelnen Programmpunkte und Highlights rund um die Messe täglich zusammengefasst.

