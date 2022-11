Laterne, Laterne – wir suchen die schönsten Bastelwerke zu St. Martin

In vielen Kommunen im Landkreis Dillingen wird zu St. Martin wieder ein Lichter-Umzug organisiert. Dann leuchten nicht nur Kinderaugen. Schicken Sie uns Ihre Fotos!

"Laterne, Laterne..." viele Kinder und Erwachsene werden dieses Lied bald wieder singen. In den meisten Kindergärten laufen die Vorbereitungen auf das St. Martinsfest am 11. November. Die Mädchen und Buben basteln ihre Laternen oder dürfen Gänse oder Brötchen backen. Unsere Redaktion will einen bunten Überblick über all diese Aktionen bieten und sucht deshalb die schönsten Fotos zu St. Martin.

Auf den Bildern sollte natürlich die Laterne gut zu sehen sein, deshalb empfehlen wir, eine Aufnahme bei Tag oder in leichter Dämmerung zu machen. Zu viel schwarz auf einem Foto ist in der Zeitung nicht so schön. Auf dem Bild sollte neben der möglichst selbst gebastelten Laterne auch der Besitzer – also die Kinder – zu sehen sein. Dann brauchen wir noch Namen, Wohnort, Alter und ein paar Infos, warum die Laterne aussieht, wie sie aussieht. Unbedingt auch die Telefonnummer für Rückfragen dazuschreiben.

Natürlich können auch Kindergärten ihre Bilder an die Zeitung schicken. Die Fotos als JPG-Datei an die E-Mail-Adresse: redaktion@donau-zeitung.de beziehungsweise: redaktion@wertinger-zeitung.de schicken. Einsendeschluss ist Sonntag, 13. November, 12 Uhr.

In Wertingen wird der Martinsfilm der Pfarrjugend gezeigt

Besondere Festlichkeiten zu St. Martin gibt es beispielsweise in Wertingen und Lauingen. In der Zusamstadt ist der Heilige Martin der Stadt- und Kirchenpatron. Das Patrozinium wird in der Pfarrgemeinde am Wochenende 12. und 13. November gefeiert. Für die Kinder findet am Samstag, 12. November, um 17 Uhr die Martinsfeier im Hof der Grundschule statt. Daran schließt sich der Martinsumzug zur Stadtpfarrkirche an. Der Festgottesdienst wird am Sonntag, 13. November, ab 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche gefeiert. Musikalisch gestaltet wird dieser mit Gitarre und Geige, Gesang und Orgel.

Am Sonntagnachmittag von 15 bis 17 Uhr veranstaltet der Pfarrgemeinderat ein gemütliches Zusammensein mit Kaffee und Kuchen im Pfarrheim. Dabei läuft der Martinsfilm der Pfarrjugend. Der Erlös aus Kaffee und Kuchen ist für die Heizkosten in der Pfarreiengemeinschaft. An diesem Nachmittag wird auch die Aktion "Meins wird Deins" durchgeführt. Lebensmittel-Spenden für die Wertinger Ausgabestelle der Tafel können den ganzen Samstag und Sonntag über in den Boxen am rechten Seitenaltar abgegeben werden. Außerdem können Kleidungsstücke am Sonntag, 13. November, zwischen 15 und 17 Uhr im Pfarrheim abgegeben werden.

Die Nussmärtel sind in Lauingen unterwegs

In Lauingen wird am Donnerstag, 10. November, das Martinsspiel aufgeführt. Ab 17.30 Uhr sammeln sich die Kinder mit ihren Laternen und Begleitern vor dem Rathaus. Nach den vom Chor der Grundschule und dem Gesangsverein Frohsinn gemeinsam gesungenen Liedern wird das von Kreisheimatpfleger Alois Sailer gedichtete "Lauinger Martinsspiel mit Nussmärtelbegleitung" kindgerecht erläutert und auf der Rathaustreppe aufgeführt.

Nach dem Segen durch Stadtpfarrer De Blasi bewegt sich der Umzug mit St. Martin auf dem Pferd und den Nussmärteln unter musikalischer Begleitung einer Gruppe der Stadtkapelle Lauingen zur Stadtpfarrkirche St. Martin. Am Pfarrhof erhalten alle Kinder von den Nussmärteln ein Tütchen mit Nüssen und einem Lebkuchen. Die Pfarrgemeinde bewirtet unter Einhaltung der gültigen Corona-Regeln im Pfarrheim die Teilnehmer und Teilnehmerinnen.