17.04.2023

Laternen aus, Heizung runter: Wie viel Energie die Kommunen gespart haben

Plus Die Energiespar-Verordnung ist ausgelaufen, öffentliche Gebäude dürfen wieder beleuchtet werden. Warum die Kommunen im Kreis Dillingen weitersparen und was sie noch planen.

Nur 19 Grad Raumtemperatur, kälteres Wasser im Schwimmbecken und das Rathaus nicht mehr anstrahlen, hieß es in einigen Städten und Gemeinden im Landkreis Dillingen in den vergangenen Monaten. Zu groß war die Angst, dass Strom und Gas knapp werden könnten. Doch die kalte Jahreszeit ist vorbei. Die Verordnung zum Energiesparen hat am 15. April geendet. Das heißt, ab diesem Datum können öffentlichen Einrichtungen auf Maßnahmen verzichten, mit denen sie Strom und Gas gespart haben. Wir haben exemplarisch in einigen Kommunen nachgefragt, wie und ob sie Strom und Gas eingespart haben.

Verordnung zum Energiesparen: So sparen die Kommunen im Kreis Dillingen

Im Dillinger Hallenbad wurden die Temperaturen gesenkt. So hätten elf Prozent bei der Wärmeenergie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingespart werden können, berichtet der Werkleiter der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL), Wolfgang Behringer. Die Stadtwerke rüsten in ihrem Versorgungsgebiet aktuell Schritt für Schritt die bestehende Straßenbeleuchtung auf LED um. In Fristingen und Kicklingen soll die Straßenbeleuchtung, die über LEW erfolgt, ebenfalls ersetzt werden, wie der Pressesprecher der Stadt Jan Koenen mitteilt.

