"Lauingen feiert, aber richtig": 8000 Besucher kommen zum City-Fest

Das Cityfest lockt etwa 8000 Besucher an. Aber auch andernorts wird im Landkreis nach dem Nachlassen der Bullenhitze am Samstag ausgelassen gefeiert.

Was für Temperaturen, und was für ein Feier- und Festival-Dichte am Wochenende im Landkreis Dillingen! Brütend heiß war es am Samstag bei Temperaturen von 35 Grad. Als die Bullenhitze dann am Abend etwas nachließ, feierten Tausende im Landkreis ausgelassen Party. Unter anderem beim Cityfest in Lauingen, das die Faschingsgesellschaft Laudonia ausrichtet.

Der Marktplatz in Lauingen ist am Samstagabend "knallvoll"

"Lauingen feiert, aber richtig", sagt Laudonen-Präsident Fabian Löhrer schon am Sonntagmittag zufrieden. Bereits der Freitagabend sei nach dem Bieranstich mit dem TVL-Bürgerwehrspielmannszug, DJ Achim und Partyhexe Susal gut gelaufen. Am Samstag spielten dann der Musikverein Frauenriedhausen und die Bands Waidmann und Wanted auf. "Anfangs war der Zulauf wegen der drückenden Hitze noch etwas verhalten", berichtet Löhrer. Am Samstagabend sei der Marktplatz dann aber, wie erhofft, "knallvoll" gewesen.

"Die Stimmung war extrem gut", stellt Löhrer fest. Wegen einer Unwetterwarnung habe man das Cityfest aber in der Nacht auf Sonntag bereits gegen 0.30 Uhr, eine halbe Stunde früher als geplant, beendet. Der Laudonen-Präsident rechnet hoch, dass nach Ablauf der drei Tage "bestimmt 8000 Menschen" beim Lauinger Cityfest gefeiert haben werden.

Die Festivals in Dillingen und im Kesseltal locken Besucherscharen an

Gleich zwei Festivals gingen am Samstag in der Region über die Bühne. Mehr als 1000 Metall-Fans feierten beim Wisdom Tooth Festival im Bissinger Gemeindeteil Hochstein. Und auch beim Donauside-Festival war der Innenhof des Dillinger Schlosses zu späterer Stunde voll gefüllt (siehe Berichte Seite 27). Es gab viele weitere Feste, vom Sommerabend der Inklusion in Glött über das Musikantenfest in Staufen (Bericht folgt.) bis zur Feier des 100. Jubiläums des Krieger- und Soldatenvereins Oberthürheim. (bv)

