Lauingen und der Landkreis Dillingen bekommen Geld vom Staat

Die Stadt und der Landkreis erhalten wieder Bedarfszuweisungen. Diesmal bekommen beide weniger als im Vorjahr.

Wenn sich das Jahr langsam dem Ende zuneigt, wird in München Geld verteilt. Bayerische Städte, Gemeinden und Landkreise in Geldnot bekommen Finanzspritzen vom Staat. In unserer Region profitieren in diesem Jahr davon die Stadt Lauingen und der Landkreis. Beide bekommen weniger Geld als im Vorjahr, Lauingen erreicht dennoch einen "neuen Rekordwert".

Dass die Gelder nun verteilt wurden, ist für viele ein Grund zur Freude: CSU-Stimmkreisabgeordneter Georg Winter, FW-Abgeordneter Fabian Mehring, das Finanzministerium und die Stadt Lauingen verkündeten die frohe Botschaft nahezu gleichzeitig. Die Stadt erhält heuer 700.000 Euro im Rahmen der Stabilisierungshilfe, die dabei unterstützen soll, den Schuldenberg abzubauen, der seit Jahrzehnten die Haushaltskasse belastet.

700.000 Euro für Lauingen, 100.000 für den Landkreis Dillingen

Zusammen mit den Zuweisungen der vergangenen Jahre ergibt sich so ein Wert von 5,8 Millionen Euro, die Lauingen erhalten hat. Stimmkreisabgeordneter Winter spricht in der Pressemitteilung der Stadt in dem Zusammenhang von einem "neuen Rekordwert". Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller zeigt sich glücklich, dass damit die Haushaltskonsolidierung der Stadt fortgesetzt werden kann. In den vergangenen Jahren konnte durch das Programm ein Teil der bestehenden Schulden abgebaut werden.

Auch der Landkreis bekommt in diesem Jahr wieder Geld von der Staatsregierung. 100.000 Euro fließen so ins Dillinger Land. Für beide, den Landkreis wie auch die Stadt Lauingen, fällt die Summe kleiner aus als noch im vergangenen Jahr. Laut Winter hat das mit dem großen Wettbewerb zu tun, der um die Fördermittel entstanden ist. Dass Kommunen in Geldnot sind, ist bekanntermaßen keine Seltenheit.

Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen bekommen besonders strukturschwache beziehungsweise von der Demografie negativ betroffene Kommunen in Bayern. Die Mittel dienen zur Stärkung der eigenen Finanzkraft. Laut einer weiteren Pressemitteilung, diesmal aus dem Finanzministerium, gehen insgesamt 2,8 Millionen Euro nach Schwaben - zwei Millionen bekommt die Stadt Füssen. (AZ/mayjo)