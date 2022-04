Lauinger fällt auf falsche Soldatin rein und verliert 4000 Euro

Er als die Frau 90.000 Euro von ihm verlangte, wurde der Lauinger skeptisch. Auch in Haunsheim kommt es zu einem miesen Betrugsversuch.

Ein Haunsheimer hat am Dienstag einen Anruf von einer Mobilfunknummer erhalten, bei der sich eine Frau meldete. Diese erklärte ihm, dass er 49.900 Euro gewonnen hätte und nun für die Auszahlung 1000 Euro in Form von Steam-Guthabenkarten kaufen sollte. Der Haunsheimer fiel nicht auf die bekannte Betrugsmasche herein und legte auf. Bei der Telefonnummer handelte es sich um eine kopierte Telefonnummer, deren wahrer Inhaber nichts mit den zwielichtigen Geschäften der Betrüger zu tun hat.

Geld auf eine Berliner Onlinebank überweisen

Bereits am Sonntag erhielt eine Lauingerin einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich als ihre Tochter ausgab und erklärte, dass sie dringend Geld benötigen würde. Das Geld sollte auf das Konto einer Berliner Onlinebank überwiesen werden. Die Lauingerin erkannte auch hier die Betrugsabsichten und überwies kein Geld.

Eine gängige Masche

Auf eine gängige Betrugsmasche fiel am Dienstag ein Lauinger herein. Dieser hatte über seine Facebook-Seite Kontakt zu einer angeblichen Soldatin, die bei einem Einsatz im Ausland einen Geldkoffer gefunden und versteckt hat. Nun würde sie für den Ausgang aus der Militärbasis eine Krankenversicherung in Höhe von 4000 Euro benötigen, um anschließend den Koffer zu bergen und in Sicherheit zu bringen. Als Belohnung wollte die angebliche Soldatin dem Lauinger hierfür eine Million Euro übergeben. Der Lauinger fiel auf die Masche herein und überwies 4000 Euro auf ein US-Konto, so steht es im Polizeibericht.

Kurz darauf kontaktierten die Betrüger den Lauinger erneut und wollten nun weitere 90.000 Euro, um einen Vertreter für die angebliche Soldatin zu finanzieren. Erst jetzt erkannte der Lauinger den Betrug und erstatte Anzeige. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratund.de. (pol)

