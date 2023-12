Lauinger Wetterfrosch: "Eine wärmere Welt ist auch eine nassere Welt"

Hagelunwetter im Juli, ein viel zu warmer Oktober und Schnee am ersten Advent: So war das Wetter 2023. Unser Lauinger Experte verrät auch, wie es an Silvester wird.

Schönes Winterwetter sieht anders aus. Zumindest hat man den Eindruck, dass das Jahr so endet, wie es angefangen hat: nass. Oder?



Benjamin Grimm: Vor allem Dezember und November waren extrem niederschlagsreich. Dafür waren Januar, Februar, Juni und September sehr trockene Monate. Somit liegen wir im Landkreis knapp über dem Jahresdurchschnitt in Bezug auf Niederschlag. Im Donauried fiel rund 25 Prozent mehr Regen als üblich. Dagegen blieben das nördliche Kesseltal sowie das untere Zusamtal sogar leicht unter dem jährlichen Durchschnitt. Wir müssen uns merken, dass eine wärmere Welt, auch eine nassere Welt wird. Nur sind dabei die Niederschläge übers Jahr nicht gleich verteilt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Gab es 2023 aus Ihrer Sicht besondere Wetterphänomene?



Grimm: Ja. Beim Hagelunwetter, das am 12. Juli durch den Landkreis zog, wurde deutlich, wie eng begrenzt Unwetter auftreten können. Lagen in Medlingen und Haunsheim Hagelmassen im Ort, so war nur wenige Kilometer entfernt im oberen Bachtal davon nichts zu spüren. Und: 2023 ist in Deutschland das wärmste Jahr seit regelmäßiger Wetteraufzeichnung - so auch bei uns im Landkreis Dillingen.

Schauen wir uns die Monate genauer an. Wie war das Wetter im Januar?



Grimm: Das Jahr startete viel zu warm. An Neujahr wurden verbreitet 15 Grad gemessen. Allergiker hatten bereits ab Dreikönig mit der Haselblüte zu kämpfen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Am 14. Februar feiern Liebende den Valentinstag. War das ein sonniger Tag?



Grimm: Es war den ganzen Tag neblig trüb, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Eine Woche vor dem Valentinstag gab es übrigens den winterlichsten Wetterabschnitt im vergangenen Winter. Neben einer dünnen Schneedecke wurden am 9. Februar morgens flächendeckend im Landkreis um Minus 15 Grad gemessen.

In Gundelfingen ist im März der neue Bürgermeister gewählt worden und die Uhr wurde um eine Stunde vorgestellt. Ihr Monatsrückblick?



Grimm: Ein in Summe milder und niederschlagsreicher Monat, an dem gleich an mehreren Tagen Blitz und Donner zu beobachten waren. Der März verabschiedete sich mit sturm- und orkanartigen Böen am 31. An der Kachelmann-Wetterstation in Höchstädt/Sonderheim wurden dabei 104 Stundenkilometer gemessen.

Lesen Sie dazu auch

Der April, der macht, was er will – richtig?



Grimm: Der einzige Monat 2023, der etwas zu kühl ausfiel. So wurden am 20. April Höchstwerte von knapp über fünf Grad gemessen. War der Karfreitag noch trüb, durfte man sich an Ostern bei kühlen Temperaturen über Sonne freuen.

Wie war das Wetter rund um die Maifeiern im Kreis Dillingen?



Grimm: Der Mai startete unbeständig und kühl. Am 18. und 19. Mai gab es an der Bachhagler Wetterstation und in Mulden und Senken des Landkreises sogar Bodenfrost. Zum Monatsende zeigten sich die ersten Sommertage mit 25 Grad.

Es folgte Sommer satt, oder?

Benjamin Grimm an der Bachhagler Wetterstation. Foto: Grimm

Ausgerechnet beim großen Radelspaß Mitte September hat die Sonne kurz pausiert.



Grimm: Trotzdem ist es ein außergewöhnlicher September gewesen - trocken und über viele Tage heiß. Oft wurden über 25 Grad und am 11. September sogar 30 Grad im Landkreis gemessen.

Hatten wir einen goldenen Oktober?



Grimm: Ja, über weite Strecken. Dabei war der Monat deutlich zu warm. Am 13. Oktober wurden sogar nochmals 27 Grad gemessen.

Hallo November-Nebel! Wobei? So schlimm war es doch dieses Jahr eigentlich nicht…



Grimm: Durch windiges Westwetter mit sehr viel Niederschlag wurden nahezu keine Nebeltage beobachtet. Durch ständige Bewegung in der Wetterküche konnte sich die Luft nicht legen und somit kaum Nebel bilden.

Pünktlich zum 1. Advent hatten wir Schnee so weit das Auge reicht. Aber die weiße Pracht lag nicht lange.



Grimm: 30 bis 40 Zentimeter Schnee im oberen Bachtal und 20 Zentimeter im Donauried ließen die Herzen von Schneefans kurz höher schlagen. Eine Woche später war nur noch die Rede von Schnee von gestern.

Wie schaut es an Silvester aus?



Grimm: Vermutlich wird wieder vermehrt Westwetter das Kommando übernehmen. Auch der Wind wird deutlich spürbarer sein, begleitet von schauerartigem Regen. Daneben sind aber auch trockene Phasen dabei, nach aktuellem Stand vor allem an Neujahr.