Landkreis Dillingen

vor 47 Min.

Laut einer neuen Studie sind die Menschen im Kreis Dillingen besonders gesund

Plus In der Auswertung einer Krankenkasse schneidet der Kreis Dillingen in Sachen Krankheitslast gut ab. Wie passt das zusammen mit dem Ärztemangel in der Region?

Von Christina Brummer

Einen Datenschatz will die Krankenkasse Barmer gehoben haben. Der Schatz betrifft die Gesundheit der Menschen in ganz Deutschland, die Daten lassen sich aber auch auf Landkreisebene eingrenzen. Das Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung (Bifg) hat die Krankheitsfälle in Deutschland analysiert, wegen derer ihre Versicherten in einem bestimmten Zeitraum einen Arzt aufgesucht haben. Anhand dieser Daten könne man schließen, wie "gesund" welche Region in Deutschland sei, so die Kasse in ihrer Pressemitteilung. Der daraus entstandene "Morbiditäts- und Sozialatlas" zeigt etwa, dass manche Krankheiten in manchen Regionen gehäuft vorkommen. Er zeigt für den Kreis Dillingen vor allen Dingen einen erfreulichen Trend, der jedoch einen kleinen Haken haben könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

