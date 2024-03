Lautsprecher online bezahlt, aber nie erhalten

Ein Mann aus dem Landkreis Dillingen ist online abgezockt werden.

Ein 46-jähriger Landkreisbürger bezahlte am 14. März für einen Bluetooth-Lautsprecher, die in einem Kleinanzeigenportal angeboten wurden, über einen nicht versicherten Geldtransfer 256 Euro an einen bisher unbekannten Betrüger.

Anzeige bei der Dillinger Polizei

Zu einem Warenversand ist es bisher nicht gekommen. Der Unbekannte reagierte auch nicht mehr auf Anfragen des 46-Jährigen. Dieser erstattete nun Betrugsanzeige bei der Dillinger Polizei. (AZ)