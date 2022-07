„Layla“-Song: Wird er im Landkreis Dillingen gespielt?

Plus Über kein anderes Lied wird aktuell so heftig und unterschiedlich diskutiert. Das sagen Musiker und Musikerinnen aus dem Landkreis Dillingen. Wo der umstrittene Partyhit auf jeden Fall gespielt wird.

Ein Lied polarisiert – oder ist es nur aufgebauscht und völlig unnötig, sich überhaupt darüber zu unterhalten? Bekommt die Debatte um einen Ballermann-Partyhit eine Dimension, die der gar nicht verdient hat? Es geht um den Song „Layla“ von DJ Robin & Schürze, die zwei Künstler sind damit seit Wochen auf Platz eins in den deutschen Charts. Allerdings wird der Hit nicht – wie angenommen – überall gespielt. Die Text-Zeilen „Ich hab’ ’nen Puff und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler“ sorgen für teils heftige Diskussionen. Die einen finden, das sei Sexismus. Andere wiederum verstehen die ganze Aufregung nicht.