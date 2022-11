Leitplanke, Geldbeutel und Spendenkasse: Im Kreis Dillingen sind Diebe aktiv

Die Dillinger Polizei meldet mehrere Fälle von Diebstahl und sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete im Tatzeitraum 18. November, 15.30 Uhr, bis 21. November, 10 Uhr, aus dem Umkleideraum einer Firma in der Dillinger Nachtweide aus dem Rucksack eines 61-Jährigen dessen schwarzen Geldbeutel. In der Geldbörse befand sich neben Ausweisdokumenten auch ein Bargeldbetrag von 175 Euro.

Ein weiterer Diebstahlsfall wurde der Polizei Dillingen am Montag gemeldet. Bisher unbekannte Diebe entwendeten aus einer Apotheke in der Großen Allee in Dillingen eine Spendendose des Deutschen Kinderhilfswerks. Der Diebstahl wurde am 17. November bemerkt, die Spendendose hatte einen Inhalt von etwa 50 Euro.

In Bachhagel wurden zwei Männer beobachtet

In der Nacht vom 12. auf 13. November, vermutlich zwischen Mitternacht und 1 Uhr, haben Täter in der Straße „Mittelweg“ im Bachhagler Ortsteil Oberbechingen zwei Leitbaken und einen Findling gestohlen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge machten sich zwei Unbekannte mit einem Minibagger an der genannten Örtlichkeit zu schaffen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die in allen drei Fällen Hinweise auf die Täter abgeben können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)