Lettenbauer bringt Ehrenamtsförderer nach Nordschwaben

Beim Ehrenamtstag in Bissingen konnten sich Vereinsmitglieder über Fördermöglichkeiten informieren.

Kürzlich hat Eva Lettenbauer, Landtagsabgeordnete der Grünen, wieder zahlreiche Vereinsmitglieder in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries besucht. Mit dabei waren Bundestagsabgeordneter Leon Eckert und Jan Holze, Vorsitzender der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE). Lettenbauer informiert in einer Pressemitteilung über die Hintergründe des Besuchs. Die DSEE habe es sich zur Aufgabe gemacht, bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt bundesweit zu stärken. Einer der Schwerpunkte seien dabei Ehrenamtliche in ländlichen Regionen. Lettenbauer tauschte sich mit Eckert und Holze den Tag über mit dem Verein Nachhaltiges Nordschwaben, dem Vorstand des TSV Harburg und zahlreichen Vereinen im Interkommunalen Bürger- und Kulturzentrum Lutzingen (IBL) aus.

Am Abend gab es die Möglichkeit für eine individuelle Beratung – mit Anstößen zum Finden von Vorstandsmitgliedern oder Hinweisen für Geld für Geräte, wie einen dringend benötigten Mähroboter. Das IBL als Treffpunkt halte das Ehrenamt vor Ort vorbildlich zusammen, schreibt Lettenbauer in der Mitteilung. Zum Abschluss des Ehrenamtstages stellten der Vorsitzende und die beiden Abgeordneten in der Krone Bissingen rund 30 Interessierten Unterstützungsmöglichkeiten für Ehrenamtliche vor.

Lettenbauer: "Freiwilligenarbeit muss besser mit Beruf vereinbar sein"

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt stellt zum Beispiel eine Beratungshotline zur Verfügung, die Fragen zu Vereinsrecht oder Versicherungsschutz beantwortet. Lettenbauer setzt sich dafür ein, dass fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr auch in Bayern eingeführt werden und genutzt werden können, um sich für den Verein weiterzubilden. "Freiwilligenarbeit muss unbürokratisch und besser mit dem Beruf vereinbar sein", so die Abgeordnete. "Vereine leisten eine unschätzbar wertvolle Arbeit. Sie machen unsere Dörfer und Städte lebendig." Lettenbauer werde sich weiter dafür einsetzen, dass Ehrenamt in Bayern besser unterstützt wird, und bietet Vereinen Unterstützung in ihren Regionalbüros an. Informationen zur Stiftung und ihren Förderprogrammen finden sich im Internet unter engagement-und-ehrenamt.de. (AZ)