Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Letztes AKW abgeschaltet: Zwischen Partystimmung und Zukunftsangst

Dieses Foto entstand bei einer Mahnwache in Gundremmingen am Sonntag, 13. März 2011 - zwei Tage nach der Katastrophe in Fukushima.

Plus Das Ende der Atomkraft wurde im Kreis Dillingen verhalten gefeiert - obwohl die Anti-Atom-Bewegung hier einst ein Kraftwerk verhindert hat. Diese Gefahren sehen deren Mitglieder heute.

Von Günter Stauch Artikel anhören Shape

„Atomkraft? Nein Danke“. Frage und Antwort haben sich viele in der Region etliche Jahre selbst gestellt und gegeben. Doch ausgerechnet am vergangenen Wochenende, als das Ende der Kernenergie in Deutschland mit dem Abschalten dreier Kraftwerke besiegelt wurde, blieb es in der Region zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen relativ ruhig. Weder Demonstrationen noch Kundgebungen gab es in einem Landstrich, der in den vergangenen vier Jahrzehnten durch großes Widerstandspotenzial und sogar die Verhinderung eines weiteren Meilers im Donauried bundesweit aufgefallen war.

Die deutschen Kraftwerke seien nicht unbedingt sicher gewesen

Einen Grund dafür erklärt Petra Semet - die Leiterin der Geschäftsstelle beim Bund Naturschutz im Landkreis und eine Frau, die sich seit über 20 Jahren damit intensiv auseinandersetzt. „Wir waren mit bis zu 30 Leuten von hier bei der Abschaltparty in der Landeshauptstadt“, berichtet sie und zeigt sich darüber „glücklich, dass es zu Ende ist.“ Es habe Partylaune mit bunten Fahnen, farbigen Luftballons und Musik gegeben. Schätzungen zufolge gab es über 1000 Teilnehmer am Odeonsplatz. Semet fügt an, dass man in diese Technik erst gar nicht hätte einsteigen dürfen. „Aber hinterher ist man immer schlauer“, betont Petra Semet. Sie traut auch den Versicherungen von Befürwortern keineswegs, wonach die deutschen Kraftwerke schon immer die sichersten gewesen seien: „Das sind und waren sie nämlich nicht.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen