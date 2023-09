Landkreis Dillingen

vor 50 Min.

"Lichtspur" am Himmel sorgt im Landkreis Dillingen für Aufregung

Plus Leser unserer Zeitung wundern sich am Freitagabend über ein Spektakel am Nachthimmel und schicken Fotos. Was hinter dem Phänomen steckt.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Venus, Saturn, Jupiter, Großer Wagen, Polarstern – für Sterngucker hält der wolkenlose Nachthimmel in diesen Tagen viele Entdeckungen bereit. Am Freitagabend hat allerdings ein ungewöhnliches Spektakel gleich mehrere Leser und Leserinnen unserer Zeitung überrascht. Am Himmel sei eine "komische Lichtspur" zu sehen gewesen.

Am Himmel über Wittislingen: "UFOs, Aliens oder was?"

Zwei Leser haben Fotos an unsere Redaktion geschickt. Unser Mitarbeiter Manfred Selzle schreibt: "Meine Tochter Anja hat am Freitagabend dieses tolle Bild von Wittislingen aus gemacht. UFOs, Aliens oder was?" Und auch Florian Färber fotografierte das Spektakel in Finningen. "Habe gerade am 15.09.2023 um 21.06 Uhr circa 30 bis 40 Lichter über Finningen gesehen", teilt Färber mit, der in einer Runde am Lagerfeuer beim Schützenheim Hubertus Oberfinningen das Schauspiel verfolgte. "Vielleicht könnt Ihr uns aufklären", so Färber.

